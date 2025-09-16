Contraloría refrenda financiamiento de Línea 3 e impulsa uso de relojes biométricos en la Asamblea

El contralor general de la República, Anel Flores, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se reunieron para analizar diversos temas relacionados a la fiscalización y el buen funcionamiento del Órgano Legislativo.

La implementación y seguimiento del uso de relojes biométricos de marcación en la Asamblea fue uno de los principales puntos tratados, al ser una herramienta que busca garantizar la asistencia y control del personal en los diferentes departamentos y despachos de esta institución.

Durante el encuentro, Herrera destacó que esta reunión contó con la participación de parte del equipo de Recursos Humanos de la Asamblea, así como de las direcciones técnicas de la Contraloría, con el objetivo de explorar alternativas para mejorar la gestión y la imagen institucional de la Asamblea.

Según detalló, la implementación de los relojes biométricos permitirá contar con un registro confiable de la asistencia de los colaboradores, lo que contribuye a prevenir irregularidades conocidas popularmente como “botellas” y asegura que los recursos humanos cumplan efectivamente con su jornada laboral.

El presidente de la Asamblea Nacional señaló que, actualmente, los relojes biométricos no están instalados en todos los despachos ni en todas las dependencias, por lo que se prevé una inversión significativa para adquirir más dispositivos y ampliar su cobertura.

“Sí, se va a ir a la compra de más relojes. Vamos a tener más personal vigilante con el tema y nosotros darle esa tranquilidad que esos recursos que llegan a la Asamblea salgan con personas que realmente hagan su trabajo dentro de la misma”, puntualizó el actual presidente del Órgano Legislativo.

Por su parte, la Contraloría subrayó que estos dispositivos son fundamentales para supervisar el cumplimiento de la jornada laboral de los colaboradores y evitar posibles irregularidades.

De acuerdoe la institución, la implementación de estos mecanismos, que se retomó en diciembre de 2024 tras haber sido suspendida durante la pandemia, garantiza registros precisos y confiables de asistencia, y representa un avance significativo en la modernización administrativa de la Asamblea.

Durante la reunión, también se abordaron otros temas vinculados a la buena administración de los recursos, la fiscalización y el control interno dentro de la Asamblea Nacional, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia y garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera responsable, al tiempo que se promueve una cultura de rendición de cuentas entre todos los colaboradores del Órgano Legislativo.