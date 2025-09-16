Contraloría refrenda financiamiento de Línea 3 e impulsa uso de relojes biométricos en la Asamblea

En paralelo, la Contraloría informó a la ciudadanía que, en la noche del 15 de septiembre, Flores refrendó la documentación vinculada al financiamiento de la Línea 3 del Metro de Panamá. Según la entidad, esto garantiza que los recursos destinados a la Línea 3 cumplan con todos los requisitos legales y técnicos, y consolida la confianza ciudadana en la gestión pública de proyectos estratégicos. La nueva línea de metro beneficiará de manera directa a miles de panameños y panameñas, especialmente a quienes residen en el sector oeste de la ciudad, al facilitar sus traslados diarios y mejorar significativamente su calidad de vida. 'Esta diligencia demuestra nuestra responsabilidad y compromiso con la transparencia, y refuerza la confianza de la ciudadanía en que los recursos públicos se gestionan de manera legal y efectiva', señalaron desde la institución mediante un comunicado oficial.