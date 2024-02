Debate presidencial genera dudas, ante inhabilitación de Martinelli

A pocos días de que se celebre el primer debate presidencial rumbo a las elecciones de mayo, programado para el próximo 21 de febrero, el Tribunal Electoral –entidad encargada de la inhabilitación del candidato Ricardo Martinelli– no había recibido notificación formal del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales hasta este viernes. Esta comunicación debe informar al TE sobre la condena que pesa contra Martinelli, de 128 meses de prisión, para luego proceder a su inhabilitación como candidato. De igual manera, dicha acción pondría como principal, pero sin suplente, a José Raúl Mulino, compañero de fórmula de Martinelli que corre como candidato a la vicepresidencia.

El debate del próximo miércoles es el primero de tres ejercicios, en esta ocasión organizado por la Universidad de Panamá y el Tribunal Electoral, que contará con la participación de los ocho candidatos a la Presidencia a excepción de Martinelli, quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua y sobre quien pesa una condena por blanqueo de capitales. Su inhabilitación parece ser cuestión de tiempo.

El hecho de no haber recibido notificación del juzgado ha provocado otro debate en los despachos del TE que incluso analizó la idea de aplazar el debate, según conoció este medio de una fuente confiable de la entidad, en caso de que la inhabilitación no estuviera en firme antes del 21 de febrero. No obstante, anteriormente el TE emitió un comunicado tras acuerdo de pleno del pasado 8 de febrero, en el que autorizó la participación de Mulino en los debates presidenciales.

“En el momento en que ingrese dicha sentencia se tomarán las acciones pertinentes”, se lee en el comunicado del TE. No explica qué tipo de acciones adoptarán, pero en el siguiente renglón aclara que el TE hará cumplir la Constitución y la Ley Electoral. Lo que ha prometido es que el procedimiento se realizará “de manera expedita”. Por eso muchos se preguntan cuándo, y si ocurrirá antes del debate.

“No sabemos cuándo lo van a inhabilitar”, indicó Mulino a La Estrella de Panamá. Dijo que el miércoles fue a visitarlo a la embajada, pero “él tampoco sabe”. La situación genera cierta incertidumbre, ascuas, para el equipo de campaña de Martinelli. “Todos estamos en las mismas. Si lo inhabilitan no será candidato y si no lo inhabilitan está asilado y no puede salir de la embajada. Aquí estoy, voy a ir al debate”, aseguró Mulino.

El candidato a la vicepresidencia en la fórmula Realizando Metas, colectivo fundado por Martinelli, y su aliado partido Alianza, admite que a Martinelli le rodea una situación sui generis, pero tira la pelota al TE para que defina la situación. “Yo voy a ir a los debates, soy candidato y voy a correr para la Presidencia”, asevera a este diario. Enseguida calificó el asilo como un camino “tortuoso, porque uno sabe cuando arranca pero no cuando va a terminar” y justificó la decisión del expresidente de solicitar asilo a Nicaragua como un asunto personalísimo, ya que temía por su vida y “lo querían sacar de su casa a las 4:00 a.m. en un jolgorio de los medios enemigos para ridiculizarlo o tratar de hacerlo una vez más”.

De acuerdo con comunicaciones emitidas por el Tribunal Electoral, son los jueces administrativos electorales a quienes les competente conocer de la inhabilitación de candidaturas y las apelaciones contra las decisiones de las organizaciones electorales que rechacen las postulaciones. El equipo legal de Martinelli ha trazado una línea muy delgada en cuanto a la ruta que debe proceder para la notificación del proceso a su cliente, alegan que debe tomar la ruta diplomática, ya que la embajada se considera territorio extranjero. Dicho procedimiento podría superar la fecha de las elecciones y mantener a su cliente en la papeleta de votación, pero al parecer el Tribunal Electoral adoptará una fórmula ‘rápida’, que podría evitar esta situación.

También este viernes la candidata por la libre postulación Maribel Gordón emitió su rechazo a la participación de Mulino en los debates bajo el acuerdo de pleno del Tribunal Electoral, “ya que el reglamento de los debates establece que la participación debe ser únicamente de candidatos presidenciales y no puede haber sustitución”, se lee en la nota enviada por Gordón al presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá. Gordón recordó a Juncá que el reglamento prevé que en el evento de que algún candidato presidencial no asista al debate, se dejaría el espacio vacío.

Así las cosas, sin que el TE haya recibido la notificación del respectivo juzgado y por ende la inhabilitación de Martinelli, con la posibilidad de que Mulino ocupe su lugar en el debate y con las reglas en que se pactó el debate, para Gordón el escenario es preocupante ya que “genera un proceso parcializado, con falta de objetividad y transparencia en el rol garantista que debe mantener el Tribunal Electoral de cara a las elecciones del próximo 5 de mayo”.