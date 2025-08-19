Diputada Chandler se suma a gira de Mulino en Brasil en rol de ‘contrapeso’ al Ejecutivo

La diputada de la bancada Vamos Walkiria Chandler reveló la mañana de este martes 19 de agosto que viajará con el presidente José Raúl Mulino en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.

Chandler recalcó que su viaje se realiza en coordinación con el jefe de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, y el presidente de la coalición, el exdiputado Juan Diego Vásquez.

La diputada recalcó que en virtud de su cargo es importante que ella realice contrapesos en la gira de Mulino en Brasil, la cual comenzará este 28 de agosto.

Con su viaje a Brasil Mulino busca impulsar las ventajas que tiene Panamá sobre todo en su proceso de adhesión al Mercosur.

Además, insistió que en esa gira ella sería la única funcionaria que no pertenece al Gobierno Central.

Los otros diputados invitados por Mulino a esta gira son el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Orlando Carrasquilla.

Por otro lado, Chandler participó en una gira por el interior el país, en donde se conversó con los productores los puntos sobresalientes del acuerdo de adhesión de Panamá al Mercosur.

Chandler indicó que en el recorrido que se hizo por el interior del país pudieron constatar que los productores ignoraban que el acuerdo de adhesión al Mercosur ya tiene un debate en la Asamblea Nacional.

“La mayoría de los productores desconocen lo que dice el acuerdo, ellos están sorprendidos, no sabía que en la Asamblea se le había dado un primer debate”, insistió.

Chandler recordó que, aunque este sería un acuerdo marco, en el futuro se tendría que negociar los aranceles para la importación de productos de Mercosur a Panamá.

También dijo que los productores panameños necesitan saber los puntos destacados de ese acuerdo de adhesión, sobre todo para conocer como serían beneficiados o afectados.

Las giras continuarán en otros sectores del país para seguir informando sobre el acuerdo.