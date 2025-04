La Estrella de Panamá , y en alianza informativa con Radio Panamá , conoció que Prado les transmitió a los diputados que no es prudente ni consonó con los valores de Vamos participar de ese encuentro y les enumeró las siguientes razones.

Pero aclaró que “algunos diputados, dentro y fuera de la bancada, me han confirmado que han sido invitados por personas allegadas al presidente”, expresó.

“Entendiendo que el día sábado habrá una reunión entre el presidente y algunos diputados que votaron a favor de la reforma a la CSS. Como jefa de esta bancada no tengo información oficial de este ‘convivio’”, dijo.

La coalición Vamos aclaró la mañana de este viernes 4 de abril que ellos no avalan reuniones a “escondidas” de los diputados que integran su bancada en la Asamblea Nacional.

2. ⁠Es una reunión sectaria que divide entre quienes lo apoyaron y quienes no. Cuando las reuniones deben tener otro tono si son con el Presidente de la República.

1. No hay una agenda clara de esa reunión.

4. ⁠Sin duda se va a filtrar y va a parecer una fiesta de Diputados por Gobierno, celebrando una ley imperfecta como la de la CSS, situación que debemos superar y avanzar como equipo luego de lo ocurrido.

“⁠No sabemos quiénes más van, no sabemos que van a hablar, no sabemos qué va a salir de allí. Si llega Camacho a hablar de un tema de RM, o algún diputado sale a pedirle dádivas al presidente nosotros, aunque no queramos ni compartamos esos valores, nos haríamos cómplices”, expresó.