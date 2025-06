Diputado Jairo Salazar se desmarca del Gobierno y rechaza Ley 462: ‘No voy a cometer ese error nuevamente’

“Yo no voy a cometer ese error nuevamente”, advirtió el diputado perredista Jairo Salazar sobre la aprobación de la Ley No. 462.

Salazar señaló en una entrevista en Radio Panamá que la citada norma afecta a los trabajadores con menos ingresos.

Salazar reiteró su rechazo a la reforma a la ley que regula la Caja de Seguro Social (CSS) y llamó al Gobierno a escuchar al pueblo.

“Yo estoy plenamente convencido de que tenemos los votos, Pero ahí está el pueblo. Yo no creo que los diputados actuales se sometan nuevamente al rechazo de su pueblo”, dijo Salazar refiriéndose a una posible discusión de la norma nuevamente en la Asamblea Nacional.

“Nosotros cometimos un error con la mina... nada más éramos 35 diputados y solamente el país nos dio la oportunidad de reelegirse a siete PRD [Partido Revolucionario Democrático] nuevamente. Yo no voy a cometer ese error nuevamente”, insistió.

El funcionario recordó que el pueblo de Colón fue duro con él y que, a pesar de ganar, sintió la factura del rechazo en su comunidad.

“Creo que aquí lo que ha faltado es la comunicación del Ejecutivo para el pueblo y dejar el orgullo. La Biblia dice que Dios aborrece al hombre orgulloso, y al señor presidente y su Gabinete el orgullo los está penetrando”, expresó.

Salazar criticó al director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, señalando que la ley es perjudicial para los que menos ganan.

“Vino a mi curul a hablar conmigo personalmente, y me dijo que sí hay una salida a la ley, que todo el mundo gane arriba de $1,200 y que no sea interrumpido”, expresó.

Salazar cuestionó la viabilidad de esa “salida” propuesta por el director de la CSS.

“Nosotros, los pequeños empresarios, no podemos pagarle arriba de mil dólares a nuestra gente. El 86% de los colonenses gana salario mínimo”, señaló Salazar.

Además, advirtió sobre el impacto que la ley tendría en las futuras jubilaciones. “Con esa ley, es imposible jubilarse a los 65 o 70 años. Mínimo, se jubilan a los 75, y eso se lo demuestro en cualquier plataforma”, añadió.

Sobre la posibilidad de conversar con otros diputados para pedir una reforma o discusión de la Ley No. 462 Salazar afirmó que están en una pelea decisiva y que el partido debe actuar tomando como ejemplo a Omar Torrijos, quien a sus palabras luchó por los intereses del pueblo.

“O el PRD lucha por los intereses del pueblo contra las cosas malas que este Gobierno está haciendo o me voy del partido y me vuelvo independiente”, aseguró.

También destacó que están en contra de las malas decisiones del gobierno. “Constantemente nos mantenemos contra las cosas malas que este gobierno hace. Yo no me puedo quedar callado”, planteó.

Respecto a su relación con Ricardo Martinelli, Salazar fue categórico en que es una amistad sin vínculos políticos. “Mi relación con Martinelli es una relación de amistad, no tiene que ver nada con la política. Ni él ni nadie me puede manejar”, recordó.

El diputado explicó que la curul no es propiedad individual de los diputados, sino del partido. “La curul de nosotros no es de nosotros, la curul de nosotros son del partido. Si el partido hace una resolución diciendo que hay que votar a favor por tal cosa, y tú no la haces, ya es motivo para que te quiten de ser diputado, nosotros no somos dueños de nuestros pensamientos muchas veces”, expresó.

Por último, Salazar enfatizó que, a pesar de las presiones del partido, él habla lo que siente y lo que su pueblo siente, “porque a quien yo me debo realmente es a Colón, y la calle de Colón siente que estamos en los peores momentos de nuestra historia”.