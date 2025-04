El almuerzo 'secreto' de Mulino que revolvió a los diputados

La convocatoria a una reunión política entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y los diputados que apoyaron la reforma a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), desató una cascada de reacciones y cuestionamientos sobre encuentros “secretos”, además de tensiones internas en algunas bancadas de la Asamblea Nacional.

La convocatoria, que inicialmente tenía un perfil bajo, se trataba de un almuerzo impulsado por Mulino para hoy sábado en un restaurante de Penonomé.

El mandatario dijo en su cuenta de X que el motivo del encuentro es “estrictamente social”, mientras que desde distintas bancadas se cuestionaron las razones y la forma para concretar este encuentro.

Dentro de la coalición Vamos, cuya bancada quedó dividida luego de que un grupo apoyara la reforma del gobierno y otro la adversara, la invitación cayó como un nuevo balde de agua fría sin que aún hayan sanado las heridas de la reciente pugna que dejó a dos diputados del grupo suspendidos.

La Estrella de Panamá conversó con líder de la bancada Vamos, Janine Prado, quien manifestó que este tipo de reuniones “no son cónsonas” con los valores del grupo.

”Nosotros siempre estamos para conversar por el bien del país, pero debe hacerse con transparencia y de manera abierta, para toda la bancada”, dijo a este medio.

Prado indicó que tenía conocimiento de que algunos integrantes de su colectivo político fueron invitados al encuentro, mas no todos. “Segmentar a los diputados basándose en la votación de la Caja de Seguro Social puede servir para malas interpretaciones, dado que no sabemos cuál será la agenda que se va a abordar en la reunión”, dijo.

”Si nos embarcamos en que somos órganos independientes, que deben trabajar en armónica colaboración, nos interesa conversar sobre el futuro del país, pero las invitaciones deben ser a toda la bancada y a todos los diputados de la Asamblea”, sostuvo Prado, quien confirmó que no asistiría a la actividad.

La Decana conoció que hasta ayer unos diez diputados de Vamos fueron invitados al encuentro, aunque se desconoce cuántos de ellos van a participar.

Otro colectivo que se refirió al tema fue la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la cual reconoció que no fue invitada a la reunión, pero que, aun así, no estaba abierta a formar parte de encuentros que “se den de espaldas al pueblo panameño” y que todos los diálogos “deben ser públicos, transparentes y comunicados oficialmente”.

Pasado el mediodía, en redes sociales había estallado un discusión sobre los motivos de la reunión y el aparente secretismo con el que se había fraguado. El presidente Mulino contestó:

“Ante tanto revuelo, el almuerzo de mañana es una invitación personal a los 48 diputados que apoyaron con su voto la ley de la CSS. No hay más nada y será estrictamente social en un restaurante de Penonome”.

El oficialista Partido Realizando Metas (RM) también habló de este encuentro al emitir una publicación en X en la que autorizaron a sus 15 diputados a participar, aunque luego de unas horas la borraron. El colectivo detalló que la reunión original estaba destinada a efectuarse en la finca de Mulino.

La Estrella de Panamá intentó contactar con algunos de los diputados que votaron a favor de la Ley 462.

El diputado independiente Betserai Richards dijo a este medio que él se enteró a través de las redes sociales.

“Hasta este momento, la única vía por la que me he enterado es mediante el post que hizo el presidente en X”, aseguró.

Confirmó a este medio que no iba a asistir. ”Yo no he visto una invitación formal al evento y no tengo claro quiénes van a asistir. Yo no voy a estar. Los fines de semana los dedico a la comunidad”, aseguró.

”Si se va a hacer una reunión, lo prudente es que se haga con los 71 diputados. Todos los diputados deben unificarse y trabajar en pro del país, ya que todos son importantes. Es necesario que haya más diálogo y menos sectarismo”, concluyó.

El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, comentó a este medio que no le había llegado la invitación. “No esta en mis planes ir”, aseguró. Grace Hernández, también diputada de MOCA, confirmó que recibió la invitación de un asesor de Presidencia. “Agradezco la invitación del señor presidente, pero no asistiré”, comentó.

Este medio contactó a otros diputados que respaldaron la reforma, como Neftalí Zamora , Jorge Bloise, Manuel Cheng, Jonathan Vega y otros miembros de las demás bancadas, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.