Diputado Jorge Herrera insta a dejar atrás polémica por elección en Comisión de Gobierno

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, declaró la mañana de este jueves 14 de agosto que ya es hora de pasar la página sobre el tema de las votaciones para configurar las 15 comisiones de trabajo.

Por ello, las comisiones ya deben comenzar a trabajar, una de las primeras es la de Presupuesto, que tiene previsto comenzar con las vistas presupuestarias este lunes 18 de agosto.

Herrera respondió de esta forma al ser consultado por los periodistas sobre la votación en la Comisión de Gobierno en la Asamblea Nacional, en donde fue electo diputado presidente de su junta directiva Luis Eduardo Camacho en vez de Janine Prado, de la bancada Vamos, tal como habían acordado los 37 diputados que respaldaron la candidatura de Herrera este 1 de julio.

“Yo creo que en vez de ver un capítulo si es o no de traición enfoquémonos en el país, que la gente lo que necesita es reactivación económica, empleo que es lo que la Asamblea impulsará desde este órgano del Estado”, expresó.