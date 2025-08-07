Mulino admite presencia de Fábrega en la Asamblea y rechaza injerencia en ese órgano del Estado

“Vamos a despejar el morbo, Jorge Ricardo Fábrega es mi asesor presidencial y coordinación y enlace en la Asamblea”, así respondió el presidente José Raúl Mulino al consultarlo sobre la presencia de este funcionario de la Presidencia en el Legislativo el día en que se negociaba la configuración de las comisiones de trabajo.

Mulino recordó en su conferencia semanal, de este 7 de agosto, que la Asamblea Nacional es un órgano político con el que “necesita tener coordinación”.

El mandatario aclaró a los periodistas que Fábrega no estaba en el Palacio Justo Arosemena para buscar votos “porque ese no es nuestro trabajo”.

Además, enfatizó que no era ningún pecado que él se interesar el desarrollo de la configuración de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional.

Este lunes 4 de agosto diputados de las bancadas que respaldaron la candidatura del diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, denunciaron la presencia de Fábrega en el Legislativo.

También recalcó que él creía que todos los presidentes de la República han tenido un asesor o un vínculo con los diputados, “bueno yo tengo a Jorge Ricardo Fábrega”.

Mulino planteó que utiliza la labor de Fábrega a diario, para darle informe de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional.

Además, el trabajo de ese asesor es movilizar los proyectos de ley que le interesan al Ejecutivo. “No hay pecado que me reúna con los diputados o el presidente de la Asamblea”.

El mandatario espera la próxima semana reunirse con las bancadas para explicarle el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2026.