Diputado Robinson cuestiona al expresidente Cortizo por el uso de los $563 millones de la mina

El diputado y presidente del ex gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson cuestionó a su copartidario y ex presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen por el uso de los 563 millones de dólares de aportes en impuestos y regalías que la empresa Minera Panamá entregó al Estado a finales de 2023.

El tema ha estado en la palestra pública luego que el presidente de la República, José Raúl Mulino diera a conocer que estos dineros ya habían sido utilizados por el pasado gobierno, a pesar de que Cortizo informó en noviembre pasado que estos recursos estarían en una cuenta restringida.

Al respecto y antes las críticas públicas, el ex mandatario informó que estos dineros no desaparecieron, y que los mismos fueron utilizados para impulsar proyectos estatales, que era un recurso del presupuesto general del Estado y que entraron para cerrar el año fiscal 2023.

Sin embargo, en la mañana de este jueves en su intervención durante el segundo debate del proyecto de reformas el presupuesto de 2024, el diputado Robinson dijo que no le convenció en lo absoluto lo que dijo el ex presidente Cortizo.

Recordó que había un compromiso de que ese dinero de la mina no se tocara y recalcó que si se iban a tocar, el ex gobernante debió haber dado las explicaciones antes de tocar el dinero.

“Estoy totalmente de acuerdo con las críticas que se han hecho, pero no pueden echarle la culpa al PRD porque fue una decisión del presidente la cual respeto, pero no comparto, porque debió haberle explicado al pueblo la decisión de utilizar ese fondo, porque han dicho que ese fondo se lo robó el PRD”, exclamó.

Robinson felicitó al ex presidente Cortizo por aclarar que ese dinero entró al arca común, pero recalcó que en la Comisión de Presupuesto, la cual presidía, “ese dinero no vino en traslado aquí”.

Explicó que para que algo entre al presupuesto de la Nación, tiene que entrar como crédito adicional y eso no entró como crédito adicional. “Eso significa que entró al arca común y se gastó ya sea en pago de planillas, en proyectos o lo que sea, pero se gastó en funcionamiento o en el pago de deuda, pero diga algo, pero no le eche de que eso entró al presupuesto porque no entró. Este diputado que está aquí puede dar constancia de que este dinero no entró al presupuesto, entró al Tesoro Nacional, pero no entró al presupuesto”, expresó.

Enfatizó que para entrar al presupuesto ese crédito tenía que llegar a la Comisión de Presupuesto. “Eso no vino a la Asamblea y por eso yo exhorto al ex ministro de Economía y Finanzas que dé una explicación real del uso de ese recurso que le correspondía a Panamá, porque la mina debía eso hace años”.

Sostuvo que el propio ministro de Economía y Finanzas actual, Felipe Chapman, puede hacer esa explicación, “que es el que de una u otra forma sabe cómo se gastaron; porque allí nada se puede salir, pero es bueno dejar el morbo y dejar de decir que el PRD se robó ese dinero, no lo voy a aceptar porque no es cierto ese argumento barato”, señaló.

Insistió en que ese dinero no debió haberse tocado, porque esa fue la palabra del presidente.

“Incumplió a una palabra que él dio y debió haberla cumplido, yo estoy de acuerdo con ustedes en esa situación (las críticas por el uso del dinero) y no voy a taparle nada a nadie en un momento que realmente el país quiere que los que estamos aquí y el gobierno que entró, haga las cosas que tal vez nosotros dejamos de hacer por circunstancias diferentes”, concluyó Robinson.