Diputados definen hoy metodología para discutir presupuesto de 2025

A escasos 10 días para termine el periodo ordinario de sesiones el próximo 31 de octubre, la Comisión de Presupuesto no ha podido avanzar con las vistas presupuestarias de al menos 96 instituciones del Estado, luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman retirara el primer proyecto de presupuesto tras algunas inconsistencias cuestionada por el equipo técnico de esta instancia legislativa.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, someterá hoy a votación una propuesta que busca establecer dos sub comisiones de esta instancia legislativa, con miras a acelerar y avanzar en el proceso de análisis de las vistas presupuestarias y el primer debate del proyecto de ley de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2025.

Cciap: La plata es para el pueblo, no para los políticos

Justamente y luego de la presentación del proyecto de presupuesto 2025, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), a través de su presidente Juan Arias, consideró que durante años el presupuesto general de Estado “ha estado secuestrado por una Asamblea Nacional clientelista, con una visión de búsqueda de réditos electorales y favores políticos”.

Según Arias, tanto la Ley de Responsabilidad Fiscal como el proyecto de presupuesto general del Estado, se han aprobado bajo consideraciones partidistas de corto plazo, dejando de lado las verdaderas necesidades del país y el manejo responsable del dinero de todos.

Indicó que el resultado de esta politización ha sido desastroso: miles de millones de dólares desperdiciados, sin una mejora tangible en los servicios públicos, incluyendo Educación y Salud, la infraestructura o la calidad de vida de los panameños.

“Los panameños no podemos permitir que esta historia continúe. El presupuesto general del Estado debe ser una herramienta para promover el progreso social, no para el abuso ni la codicia partidista. La plata debe ser para el pueblo, no para los políticos: Necesitamos recuperar el rigor técnico y la planificación estratégica que asegure que los recursos se inviertan donde más se necesitan, y que cada dólar del erario público sea usado de manera eficiente y transparente”, afirmó Arias.