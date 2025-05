¿Dónde está el canciller? Diputados reclaman que no responde a citación de la Asamblea

El canciller que no acepta críticas, Javier Martínez-Acha, tiene tiempo para participar en simposios pero no para ir a la Asamblea Nacional, dónde ha sido convocado desde el 22 de enero.

Así lo señaló este lunes 21 de abril el diputado Augusto Palacios, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, durante el pleno de la Asamblea Nacional.

“No tenemos ni siquiera un norte de cómo vamos. Nos preocupa lo que está pasando en cancillería que en cinco día dos altos funcionarios han presentado su renuncia. O la presentaron, o los hicieron renunciar”, afirmó Palacios haciendo referencia a las renuncias del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ruiz-Hernández, y la directora de Información y Relaciones Públicas, Mayella Lloyd. “Tenemos que trabajar con transparencia y darle al país la mayor muestra de probidad en cada uno de nuestros actos”, acotó el diputado.

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes recordó el comunicado compartido durante Viernes Santo por el canciller en el que manifestó que “La crítica hacia la falta de transparencia y la ausencia de una estrategia integral no son válidas, no las acepto”.

Para Brenes, el texto está cargado de soberbia y un tono desafiante.

“Yo quiero preguntarle cuáles son las críticas que no acepta. Uno, el pésimo manejo diplomático que ha tenido ante todo lo que ha sucedido con el país. Dos, las designaciones con falta de preparación para los embajadores que nos van a representar afuera. Tres, los acuerdos que se han firmado a espaldas de los ciudadanos y que usted no ha sido capaz de dar la cara”, cuestionó Brenes. “Si usted no puede tomar una decisión hoy, le recuerdo que nada ni nadie lo obliga a estar en ese cargo. Si usted no puede con el cargo muy bien puede ponerlo a disposición”, sentenció.