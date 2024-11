En su última sesión del primer periodo ordinario, el pleno aprueba en tercer debate el Presupuesto 2025

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este jueves 31 de octubre en tercer debate, el proyecto del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2025. El proyecto fue aprobado con 43 votos a favor y recibió 26 votos en contra.

El documento impulsado por el Órgano Ejecutivo a través del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, finalmente recibió el respaldo de las diversas bancadas partidistas de Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD), Partido Panameñista, Alianza, Molirena y un diputado del Partido Popular (PP).

El documento fue rechazado por los diputados de la bancada independiente, los del Movimiento Otro Camino (Moca), la diputada Patsy Lee, del PP y el diputado panameñista, Francisco Brea y el diputado perredista Arquesio Arias.

En este último debate los diputados de las diversas bancadas emitieron sus opiniones en torno a la conveniencia o no de este proyecto de presupuesto que asciende a 30 mil 111 millones de dólares y que generó diversos cuestionamientos a lo largo de su discusión.

Durante este tercer debate la diputada de la bancada independiente, Walkiria Chandler sostuvo en su intervención que el peso de aprobar un proyecto de ley a todas luces inconstitucional, quedará bajo la responsabilidad de quienes decidan respaldarlo.

Sostuvo que una de las cosas debatibles de este proyecto es el rechazo de algunos de reducir la planilla estatal. “Con lo que no podemos estar de acuerdo es que se cobre sin trabajar, porque en la empresa privada muchos de los que están aquí no validarían esta práctica”.

Chandler sostuvo que considera que aún no se ha terminado de sanear la planilla estatal de cada una de las instituciones. Este presupuesto dijo nos pone en riesgo con los bancos y con las calificadoras y eso impacta y les afecta a todos los panameños para sacar sus casas, para sacar sus carros, debido al consecuente aumento de los fondos de financiamiento.

“Esta diputada reclama un presupuesto humano y con la participación digna para todos los panameños”, señaló.

En tanto, el diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho al dirigirse a los diputados de la bancada independiente, sostuvo que decir que la Asamblea no hizo lo que le correspondía en la discusión de este proyecto, no es más que decir una falsedad.

“Eso es irse contra la institucionalidad de la Asamblea, esta Asamblea actuó con responsabilidad frente a los diferentes hechos que rodearon este proyecto. Que no me digan sobre todo, los cinco comisionando de la bancada independiente dentro de la Comisión de Presupuesto, que ellos no tuvieron la participación en las consultas de este proyecto. Las vistas presupuestarias son parte del primer debate, entonces que no me digan que no se les consultó y que no participaron de la discusión”, indicó.

Mientras que Jorge Herrera, del Partido Panameñista expresó que aquí no existen ni los buenos ni los malos y que los 71 diputados pueden tomar las decisiones, respetando siempre a las mayorías.

El diputado Jorge González, de la bancada independiente criticó la velocidad con la que se aprobó este proyecto en primer debate. “Lo que hemos vivido en estos últimos días es que hemos repetido más de lo mismo y es donde nosotros debemos recapacitar”.

En tanto, Jamis Acosta del partido Realizando Metas dirigiéndose a la bancada independiente, manifestó que las decisiones de la Asamblea se aprueban por votos.

“Seamos responsables con el pueblo panameño, no podemos ser unos mentirosos”, dijo.Por su parte, el diputado Joan Guevara del partido Alianza sostuvo que le daría el voto de confianza al proyecto y al ministro Felipe Chapman, expresando su confianza de que el próximo año se va a presentar a la Asamblea un presupuesto elaborado con mucha anticipación.

“Yo no puedo permitir que los electores que me eligieron estén en esta zozobra de que el gobierno no pueda trabajar de la manera correcta”, dijo.