Expresidente Martinelli sobre su fallido viaje a Nicaragua: ‘Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer’

“Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado, me estaban dando una supuesta salida y por otro lado me querían joder inventando una serie de cosas”, de esta forma reaccionó el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, a su fallido viaje a Nicaragua para recibir el asilo territorial esta semana, luego que este país decidiera no recibirlo ante las alertas que emitió Panamá sobre una supuesta alerta roja de la Interpol.

A través de su cuenta de Instagram, Martinelli comentó que “con esta gente no se puede confiar”, haciendo referencia al Gobierno panameño.

“Lo que te digan mirálo y analízalo muy bien porque no tienen palabra. Como no tienen palabra, tampoco son leales y son gente que te la hace a la entrada o a la salida. Me siento contento de estar aquí con ustedes y muy feliz de poder seguir sirviéndoles porque lo que me querían hacer era matarme”, denunció el expresidente.

A la media noche de este jueves, 03 de abril de 2025, el salvoconducto otorgado a Martinelli, por parte, del Gobierno Nacional, para viajar a Nicaragua, expiró luego de una prorroga de 72 horas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de Nicaragua, ahora el expresidente se mantendrá asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá.

”Como consecuencia de la falta de respuesta, a pesar de que se envió por canales formales toda la documentación solicitada por el gobierno de Nicaragua, el salvoconducto ha llegado a su término de vencimiento”, destaca el comunicado de la Cancillería.

El gobierno de Panamá destacó en el comunicado que la falta de respuesta del gobierno de Nicaragua no afecta el reconocimiento del asilo diplomático y que el mismo se mantiene en vigor y será respetado por las autoridades panameñas.