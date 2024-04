Flor Lizondro, candidata a la vicealcaldía de Panamá habla desde el corazón

A casi tres años de una delicada cirugía de corazón abierto la periodista, locutora y poeta panameña, Flor Lizondro, nos ofrece una segunda entrevista, donde nos platica, de ese milagro de vida, el cual agradece a Dios por tenerla nuevamente en este mundo y por supuesto al doctor Marcos Fletcher, el cirujano cardiovascular que la intervino quirúrgicamente. “Un 6 de junio de 2021, llamaron al doctor de urgencia para que realizara la cirugía y efectivamente sus maravillosas manos con la ayuda de Dios salvaron mi vida. Cuando lo tuve en frente, me identifiqué y el doctor me abrazó”, dijo. ‘Eres un milagro de Dios y tienes un propósito en esta vida”, confesó Lizondro con voz quebrantada al recodar aquel episodio donde comentó estuvo “más allá que acá”. La poeta posee actualmente en su haber una larga trayectoria profesional tanto en el ámbito gubernamental como en el sector privado. Ha escrito novelas como: Amores en tiempos políticos, 2014. En el 2017 escribió la canción “Voy hacia ti, toma mis manos”, con la música de Tino Castro y con ella participó en el concurso para escoger el himno de la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Además, en julio de 2018, lanzó su poemario en formato CD llamado, “Mi Brújula”. De ahí creó el recital musical “Mi Brújula” (Único en Panamá). En el mismo año fundó el espectáculo músico cultural “Al Ritmo del Piano, Poesía, Danza, Música y la Canción”, el cual ha presentado en fechas especiales junto al grupo Wago, para apoyar a la poesía, la cultura y al artista nacional. Con este ha representado a Panamá como “País Invitado de Honor”, en Cartagena de Indias en el 2022 y en Medellín, Colombia, en el 2023. Hoy Lizondro nos sorprende con su candidatura política a vicealcaldesa de Panamá y también nos platica de esa experiencia de vida tras su operación a corazón abierto, de la que ella dice es un milagro porque está con vida y asegura es un propósito que Dios tiene para ella.

¿Cuándo te dieron la noticia que tenías que ser operada que pasó por tú mente?

Entre otras cosas, Flor nos dijo en esa ocasión, que “Sabía que estaba grave y aunque me sentía preparada para lo que sucediera, me preguntaba ¿por qué tan pronto?... Pero lo que no sabía, era lo que Dios tenía preparado para mí un regalo de vida, porque creo que hasta ese momento había hecho las cosas bien. Tal vez fue una prueba no lo sé. Hoy tengo todas las respuestas a estas interrogantes que me he hecho luego de sobrevivir a una Endocarditis Bacteriana descubierta por cardiólogos del Complejo Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid y por lo que tuve que ser sometida de urgencia a una cirugía de corazón abierto para el trasplante de dos válvulas, la mitral y la aórtica. ¿Qué significado tienen para ti las palabras del doctor Fletcher? Esas palabras las tengo grabadas en mi memoria y me pregunté muchas veces cuál sería este propósito de vida, inclusive después de esta cirugía representé dos veces a Panamá internacionalmente en importantes eventos culturales, en uno de ellos llevando la bandera del país por cortesía del IPHE a la Feria Latinoamericana del Libro Cartagena de Indias (FELICAR) 2022, como “Panamá país invitado de honor” y llegué a pensar que se trataba de esto, continuar con este proyecto que apenas iniciaba antes de la pandemia, el de aportar al desarrollo cultural y artístico de mi país, pero lo que no sabía era que se trataba de algo más grande.

¿Cuéntanos, encontraste este propósito del que te habló el doctor?Mira por años le he dado voz a quien no la tiene a través de los micrófonos de mi programa “Pateando Calle” en el segmento “Ahora te toca a ti”, que se transmite por KW Continente y te puedo hablar del sufrimiento de miles de panameños que padecen día a día por la escasez de agua, falta de energía eléctrica, sus barrios inundados en basura, gente que no tienen trabajos para llevar la comida a sus hogares y jóvenes abandonando los estudios. Creo que encontré este propósito de vida, trabajar desde otra trinchera y apoyar en más de cien proyectos sociales que le van a cambiar la vida a miles de panameños, pero esta vez Dios primero desde la Alcaldía de Panamá. ¿Tuviste miedo de no regresar a la vida, cuando te dijeron que tenías que operarte de urgencia? Cuando pensé que me iba, siempre estuve preparada, porque si esa era la voluntad de Dios, que fuera así, tenía que aceptarlo, sin embargo, pensaba que era muy pronto, porque aún tenía cosas que hacer. ¿Entonces, para ti hoy cuáles eran esos planes que tenías que hacer Excelente pregunta, estoy 100% segura que el destino que tenía preparado Dios para mi es este, trabajar para que mucha gente cambie su calidad de vida y la única manera que lo puedo hacer es haciendo políticas públicas desde una institución. Los milagros existen y hoy por hoy, soy fiel testigo de esto. Ahora me doy cuenta que los micrófonos se me quedaron cortos y me toca trabajar desde adentro para esas personas que necesitan de nuestro apoyo. ¿Cuándo el candidato a la Alcaldía de Panamá, Raúl Ricardo Rodríguez (Triple R), te invitó a que te convirtieras en su pareja de fórmula, pensaste que este era ese propósito de vida? A pocos días, lo pensé, pero lo confirmé meses después, porque no me había pasado después de mi cirugía nada más importante que esto, digo representar al país es importante claro, pero comparado a trabajar para beneficiar a miles de panameños no se le compara y este es el único medio que nos dará la oportunidad de ayudar a nuestros conciudadanos. Definitivamente este es mi “Propósito de vida”. ¿Tú que eres muy creyente, si cumples tu propósito estás preparada para lo que venga? Entiendo perfectamente tu pregunta. Lo que quieres decir, es que, si logro llegar a la Alcaldía y cumplir con nuestras propuestas, que para mí sería este propósito de vida por el cuál Dios me dio una segunda oportunidad, te contestaría que si así lo quiere me voy contenta porque cumplí con mi tarea. Flor después de todo por lo que pasaste y por lo que estas viviendo hoy ¿qué opinas sobre el valor de la vida? “Esa pregunta te la contesté cuando apenas tenía seis meses de operada. Hoy a los casi tres años de mi cirugía, sigo pensando y es en mi opinión muy particular, que la vida no tiene un valor, porque nada ni nadie puede reemplazarla”. En estos casi tres años después de haber sobrevivido de esa operación tan terrible por la que puede pasar un ser humano, haber estado en un coma inducido y haberme enterado a un año y diez meses después de mi cirugía (En abril 2023), que hasta sufrí un infarto cerebral, el cual se detectó a través de una resonancia magnética, definitivamente soy un milagro de Dios.