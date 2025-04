La reunión/convivio en Penonomé entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y diputados, dejó en evidencia la fragmentación de la coalición política Vamos. Varios diputados hicieron caso omiso a los llamados del líder de la coalición, Juan Diego Vásquez, y de la jefa de bancada, Janine Prado, de no asistir.

El diputado Betserái Richards, miembro de la bancada, defendió su decisión de asistir. “Nosotros como diputados tenemos un rol fiscalizador que se va a mantener e invocando aquel artículo constitucional que habla de la armónica colaboración entre órganos del Estado, nosotros aceptamos la invitación con el propósito de buscar soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía”, declaró a La Estrella de Panamá. “En la reunión había más de 150 personas, no era una reunión de pocas personas, no había tarima, no había micrófono y sí tuvimos la oportunidad distintos diputados de conversar por breves instantes con el presidente y expresarle nuestra preocupación por los problemas graves que existen en el país”, detalló.

Richards detalló que los diputados tuvieron unos 3 minutos para conversar directamente con el presidente, tiempo que aprovecharon para plantear sus preocupaciones sobre distintos temas sociales del país que mantienen en agenda.

El líder de la coalición, Juan Diego Vásquez, compartió en su cuenta social de X la postura del colectivo. “La postura de la coalición Vamos fue firme: los diputados no deben participar en ese tipo de reuniones. Los que fueron deben ser transparentes, rendir cuentas y explicar qué se discutió, por qué asistieron y qué se logró. En Vamos, la rendición de cuentas aplica sin excepción. En mis cinco años como diputado, nunca asistí a convivios con el presidente y jamás hubiera participado en un “diálogo” que arranca discriminando a quienes no piensan igual. Si es por el país, deben estar todos los diputados,” tuiteó Vásquez.

Al ser cuestionado sobre el llamado de miembros de la bancada a no asistir, el diputado refutó que hubiera una decisión en consenso como bancada.

“La bancada no decidió eso, eso fue un tuit que se envió a una red social, pero la bancada no se reunió en pleno para tomar esa decisión, esa es la realidad. Una cosa es lo que puede decir una cuenta de red social y otra cosa es lo que acuerda la bancada, y en una democracia la mayoría manda y la mayoría lo acuerda reuniéndose entre varios o más de la mitad y tomando una decisión de qué se va a hacer, no solo a través de un tuit que no se sabe quién redactó”, declaró Richards. “Nosotros fuimos electos para eso, para pelear por el país, para fiscalizar al Ejecutivo, y hoy más que nunca vamos a seguir fiscalizándolo como opositores que somos, diputados independientes opositores, y ese es el rol al que al final nos ha llamado la ciudadanía y lo vamos a seguir haciendo”, añadió.

Otro diputado de Vamos que asistió al encuentro, Jorge Bloise, también se manifestó en desacuerdo con Juan Diego Vásquez. “Podemos tener diferencia de criterios. Desde el día uno he cumplido con los mismos estándares que impuso la bancada independiente Vamos en temas de transparencia, rendición de cuentas e independencia. No he hecho nada malo, no lo he hecho oculto al país”, aseguró Bloise. “Juan Diego puede no estar de acuerdo, no comparto ese sentimiento. Yo creo que como diputado de la República, la gente que me escogió fue para representarlos y no todo el mundo se puede reunir y hablar con el presidente de la República. Yo tuve una oportunidad, la aproveché “, afirmó. Bloise detalló que trabaja en un proyecto de reforma educativa enfocado en las escuelas de su circuito y que no solo conversó con Mulino, sino también con ministros de Estado.