Diputado Bloise justifica su participación en la reunión con el presidente Mulino

El diputado de la coalición Vamos, Jorge Bloise, salió a justificar su asistencia a la reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino, este sábado en Penonomé, provincia de Coclé.

“He asistido como diputado de la República a reuniones con autoridades electas del país, incluyendo representantes, alcaldes y diputados de todos los colectivos políticos”, señalan las primeras líneas de un comunicado divulgado en sus redes sociales.

Dijo que la reunión con el mandatario no fue diferente a ninguna de las otras. “Acepté la invitación como una oportunidad de presentarle el trabajo legislativo, especialmente en educación y anticorrupción, que he realizado...”, dijo.

A juicio del diputado Bloise, el tema minero no fue tocado en la reunión que se realizó en un restaurante en Penonomé. “No tengo nada que esconder, siempre he trabajado de cara al país y las más de 100 iniciativas que he presentado hablan de mi calidad moral como diputado”, recalcó.

La reacción del diputado Bloise se da, luego que otros diputados de la coalición y el presidente del movimiento Vamos, Juan Diego Vásquez, salieron a cuestionar la participación de los diputados en la reunión, que fue una invitación de Mulino a los 48 diputados que votaron a favor de las reformas a la Caja de Seguro Social.

“Estoy convencido de que la buena política y la construcción del país que anhelamos es posible mediante el diálogo y la colaboración entre los sectores, sin importar banderas políticas”, señaló el diputado en su comunicado.