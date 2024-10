La propuesta de ley para evitar que empresas condenadas por corrupción no pudieran contratar con el Estado quedó por fuera. ¿Cúal es el balance frente a eso?

Esa propuesta de ley realmente debió discutirse en primer debate, no solo fue rechazado para el debate sino que también se negó la posibilidad de bajarlo a una subcomisión y poder aportar mejoras al mismo. Como bancada y el diputado Augusto Palacios, que está al frente de este anteproyecto de ley, estamos modificando el mismo para poder presentarlo con ese mismo espíritu, pero de una manera diferente, más consensuada y más alineada para que realmente no existan excusas para que se pueda dar esa aprobación o ese debate a lo interno. Lo que se buscaba era que empresas condenadas por actos de corrupción quedarán inhabilitadas de manera permanente.

Algunos diputados decían que era inexequible y que supuestamente iba en contra de la Constitución...

Hoy en día, ya la norma establece que por cinco años están inhabilitadas, entonces no sería inconstitucional (...) si tienes algo que aportar lo puedes hacer. Si es demasiado complejo, podemos hablar de una subcomisión, establecer mesas de trabajo. Creo que cuando hay voluntad de debatir un tema tan importante como es la lucha contra la corrupción se puede hacer, como el proyecto de ley de transparencia,del diputado Roberto Zúñiga, que se bajó a primer debate, para discutirlo más. Hay diputados, y señalo puntualmente, que están más enfocados en querer que estos temas tan importantes no sean Ley de la República.

¿Cómo piensan evitar que esto se repita con otros proyectos de ley sensitivos y que no naufraguen por que no consiguen los apoyos?

Ciertamente los diputados independientes han asumido un rol fiscalizador importante, más incisivo, pero el resto de la Asamblea sigue siendo la misma ¿Cómo lo ve usted?

Tenemos todavía mucho que cambiar en la Asamblea Nacional. Sabemos que no traía una buena imagen precisamente, por actuaciones de los periodos pasados y de algunos diputados muy en concreto. Igual creo que tenemos una Asamblea diferente, se está viendo en el propio trabajo de las comisiones del pleno de la Asamblea y demás. Como bancada, en estos cien primeros días, hemos presentado más de 80 anteproyectos de ley. Son proyectos enfocados en temas importantes, como salud, educación, deporte, la lucha contra la corrupción, fortalecer la transparencia y la institucionalidad. Así es que yo creo que sí, se están dando pasos importantes y no solo es de nuestra bancada, también hemos apoyado proyectos de ley de otros diputados, de otras bancadas, que hemos considerado buenos para el país.

¿Cómo responde a quienes aseguran que su bancada no sabe negociar?

Muy por el contrario, hemos demostrado que sí. Somos parte de las juntas directivas de las comisiones, en más de seis de ellas, entonces eso es resultado de que sí sabemos mantener conversaciones. Es importante señalar que mantenemos conversaciones enfocados en que las cosas sean con transparencia y de la manera correcta. No hay diálogos bajo la mesa y en este sentido hemos apoyado igualmente también aquello que ha venido del Ejecutivo, que consideramos bueno; en otras cosas hemos realizado aportes y en otras, pues, simplemente hemos considerado una opción diferente a la del Ejecutivo.

Le toca a la Asamblea ratificar o rechazar a los dos procuradores propuestos por el presidente José Raúl Mulino, el de la Administración y de la Nación, ¿Qué esperan de ellos en momentos que la justicia del país está cuestionada?

Hubo recortes en el presupuesto, sobre todo en inversión pública, como en el MOP, MIVI y otros ¿Eso puede ser un obstáculo para la aprobación del presupuesto?

La propuesta de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) va llegar a la la Asamblea ¿Cual va ser la postura de Vamos frente a ese desafío?

Llevamos más de dos meses participando en diferentes reuniones con especialistas en la materia para conocer y escuchar a todos los sectores involucrados en lo que va a ser el tema de las reformas a la CSS. Ha sido muy enriquecedor a lo interno de la bancada, por supuesto que ahorita tenemos una gran responsabilidad, la primera es ser muy prudente porque tenemos que entender que están dos mesas [de de conversaciones] trabajando, pero nosotros no somos parte de esas mesas, entonces no debemos crear especulación. En el momento que llegue a la Asamblea el proyecto de reformas a la Ley de la CSS, pues, entra nuestro turno de verificar artículo por artículo y ver en qué cosas estamos totalmente de acuerdo, en cuáles creemos que podemos aportar y si hay algunas que consideramos que no son correctas, pediremos que se eliminen.