José Muñoz señala al alcalde Fábrega de tomar represalias en su contra

El representante de corregimiento de Tocumen y candidato a diputado por el circuito 8-6 por el partido Alianza, José Muñoz, acusó al alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega, de ejecutar represalias en su contra luego que su partido decidiera no postularlo en sus aspiraciones de reelegirse en el cargo.

La denuncia de Muñoz se dio ayer martes en el Consejo Municipal luego de conocerse que los corregimientos de Tocumen, Bella Vista, Don Bosco y Ernesto Córdoba Campos fueran excluidos de recibir una partida de $25.000 como apoyo a los trabajos para la recolección de basura en los 26 corregimientos del distrito.

“Como no postulé a José Luis Fábrega como alcalde, vino la represalia, y es más, a la 1:00 de la mañana el señor alcalde fue a las oficinas del bufete de mi hija (Jackeline Muñoz) a buscar el papel para que lo postuláramos, pero como no se dio la postulación hay una persecución que no afecta solo a José Muñoz, sino al corregimiento de Tocumen”, exclamó Muñoz.

Sostuvo que esa es la consecuencia que hoy Tocumen está pasando “porque no postulé a José Luis Fábrega y preferimos postular en alianza a Sergio Chello Gálvez, y como puse a mi hija de vicealcalde, con mayor razón; esa es la democracia, con pruebas, porque este país me conoce a mí, yo hablo con pruebas, si quieren saber más también tengo para dar más y enseñar más documentaciones”, precisó.

Detalló que el costo de recoger y trasladar basura desde Tocumen hasta cerro Patacón es muy alto, y señalo que hoy con mezquindad le dicen a estas juntas que no les van a dar los $25.000. “Bienvenido sea que no lo den, pero recojan la basura, Tocumen tiene que saber y a partir de hoy lo digo, que a quien le corresponde recoger la basura es al alcalde José Luis Fábrega”, concluyó Muñoz.