Esto es falso. La promesa de la “nueva Asamblea” de Castañeda, diputada del circuito 2-3 (La Pintada, Natá y Olá) por el partido Cambio Democrático (CD), fue precisamente de transformación, transparencia y eliminación de las “botellas”. Sin embargo, el recelo y desconfianza que se ciernen sobre la institución por los pasados escándalos de corrupción no solo se mantienen sino que se han incrementado.

“Instalamos relojes biométricos de marcación en el Palacio Justo Arosemena y en las oficinas de participación ciudadana en todo el país. Iniciamos el proceso de desvinculación de los funcionarios que no laboraban, que no tenían funciones Aquellos que encontré en los pasillos, quienes no podían justificar sus salarios y estoy segura que aún pueden quedar”