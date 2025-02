Marco Rubio llega a Panamá: Seguridad, migración y el Canal en la agenda

El secretario de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.), Marco Rubio, llegó este sábado a Panamá en medio de crecientes tensiones, alimentadas por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la influencia china en el Canal de Panamá y sus recientes afirmaciones de que Estados Unidos debería recuperar la vía interoceánica.

Rubio se reunirá con el presidente panameño, José Raúl Mulino, este domingo en el Palacio de las Garzas para abordar temas importantes como seguridad, migración y el controvertido tema del Canal de Panamá.

Durante su última conferencia, Mulino adelantó que recibirá al secretario de Estado en el Palacio de las Garzas y que espera allí “conocer” las intenciones de Washington.

Aclaró que, hasta la fecha, ningún oficial estadounidense le ha informado formalmente a su gobierno sobre alguna “presencia china” en el Canal ni en las terminales marítimas.

Volvió a negar las afirmaciones de Trump y dejó claro que el Canal es y seguirá siendo panameño.

“No me interesa ningún tipo de pugna, ningún tipo de confrontación. Primero, porque no hay fundamento para una confrontación (...) Si un tercio de lo dicho fuera verdad [sobre la presencia china en el Canal, según Trump], habría problemas. Pero no existe y no lo hay”, señaló Mulino.

La visita de Rubio a Panamá es parte de una gira que también incluirá escalas en Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica.

Durante la gira, que durará hasta el 6 de febrero, el secretario de Estado impulsará en los diferentes países la política exterior “America First” del presidente Trump.

“La administración Trump pone a Estados Unidos en primer lugar. En el ámbito de la diplomacia, esto significa prestar mayor atención a nuestro hemisferio. Mi primer viaje internacional como secretario de Estado resaltará las prioridades e intereses de la visión del presidente Trump de una región próspera y alineada con los valores de Estados Unidos, donde nuestros aliados sepan que cuentan con nuestro respaldo”, comentó Rubio a través de un video publicado antes de iniciar su viaje.

Durante su visita a cada país, el secretario de Estado se reunirá con altos funcionarios y líderes empresariales para promover la cooperación regional en intereses esenciales y comunes, como detener la migración ilegal y a gran escala, luchar contra el flagelo de las organizaciones criminales transnacionales y los narcotraficantes, contrarrestar a China y profundizar las asociaciones económicas para mejorar la prosperidad en nuestro hemisferio, informó la embajada de Estados Unidos en Panamá.