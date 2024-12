Mides destina $220,5 millones para cuatro programas de ayuda social

Los programas

La mayoría de los fondos fueron destinados a 120 a los 65, con 172,2 millones de dólares dirigidos a 119.606 personas. Le sigue Ángel Guardián, un programa enfocado a personas con discapacidad severa, donde se asignaron 17,9 millones de dólares para ayudar a 18.738 personas. Red de Oportunidades, dirigido a reducir la pobreza, tuvo un presupuesto de 25,6 millones de dólares para llegar a 42.751 personas. Por último, Senapan, enfocado a ayudar con la alimentación, tuvo 4,6 millones de presupuesto para beneficiar a 7.658 personas.

La directora nacional de Inclusión y Desarrollo Social, Magalis Araúz, manifestó que se encuentran en un proceso de depuración, asegurándose que los beneficiarios cumplan con los requisitos.

“Nosotros al entrar al Ministerio de Desarrollo Social encontramos que había un gran número de beneficiarios que no cumplían con los presupuestos de cada uno de los programas, que no cumplían con la ley”, afirmó Araúz. “Comenzamos un proceso de investigación de cada uno de esos programas en los cuales había cierta cantidad de beneficiarios que no cumplían de acuerdo a lo presentado en cada una de las leyes”, acotó.

Por otra parte, Araúz reconoció que hay necesidades que no se están atendiendo, por ejemplo personas con discapacidad que no califican porque la discapacidad no es considerada lo suficientemente severa o no están dentro del índice de pobreza.