Mulino da detalles sobre deuda millonaria del Estado a la CSS y alerta sobre seguridad

Administrar los recursos disponibles, desarrollando grandes proyectos sin descuidar los programas de interés social es uno de los grandes retos de la actual administración. Varios de los mega proyectos del gobierno se encuentran en el sector salud. La actual administración ha inaugurado el hospital de Metetí, el Hospital de Cancerología en Ciudad de la Salud y próximamente el Hospital de Bugaba. Mulino comentó que la inauguración de la Policlínica de Guararé se pospuso para el próximo 5 de diciembre y que avanzan los trabajos en el Hospital Anita Moreno de Los Santos.'Hay que invertir en salud, en capacitaciones, todo es prioridad', enfatizó el presidente Mulino. Alabó los programas que se realizan para atender a población vulnerable alrededor del país. 'Ver la felicidad de una persona que sale con anteojos y ahora puede ver, la emoción de señoras que no tenían dientes y salen con una prótesis nueva. Es increíble', acotó. Apuntó también la facilidad con la que mujeres pueden acceder a exámenes para detectar el cáncer de mama y recibir los resultados rápidamente.