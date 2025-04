Mulino descarta ‘reconsiderar’ la nueva ley de la Caja de Seguro Social en medio de ‘paro’ docente

”Ya no hay excusa. Ustedes tienen ya el bate, la pelota y la manilla. Ahora solo les queda jugar”, acotó.

”Olvídense de cualquier tipo de reconsideración sobre esa ley. Esa ley llegó para quedarse y hoy es ley de la República. El que no la ha visto, ya está en la Gaceta Oficial , así que vaya a estudiarla”, sentenció.

La Ley No. 462, que reformó la Caja del Seguro Social (CSS) “llegó para quedarse”, así lo aseguró el presidente de la República, José Raúl Mulino, la mañaña de este 4 de abril durante un evento.

Los manifestantes ‘radicales’

Las palabras del gobernante se dan en medio del llamado “paro” que los grupos magisteriales y sindicales, convocaron este jueves y viernes en rechazo a lo que consideran una ley que produce “pensiones de miseria”.

En relación con estas acciones, el presidente exhortó a su equipo a “no dejarse atropeyar por los grupos radicales que jamás hicieron una propuesta remotamente coherente u organizada y que jamás iban a apoyar la ley”.

Mulino definió el llamado a huelga como un “gran fracaso” a nivel nacional.

”Vi todas las fotos de las benditas huelgas de todos estos comunistas y son ellos con ellos. Cuando se les acaba el billete, como se les acabó ya no hay conspiración, porque ellos conspiran con plata ajena. Ahora no tienen plata y no van a tener plata, así que vayan a trabajar”, afirmó.

”Si no les gusta Panamá, que se vayan para Venezuela, Cuba o Nicaragua, pero que no vengan aquí a pescar en la anarquía, para intentar cambiar un sistema democrático”, concluyó.