Mulino enfatiza la falta de cooperación de la Universidad de Panamá para el proyecto de la Ciudad Universitaria

El presidente José Raúl Mulino aclaró la mañana de este viernes 2 de enero, en su segundo mensaje a la nación ante el pleno de la Asamblea Nacional, que no se logró un consenso con la administración de la Universidad de Panamá para la construcción del proyecto de la Ciudad Universitaria.

Mulino explicó que se logró un acuerdo con la Universidad Tecnológica de Panamá para la construcción de edificios con dormitorios, áreas de estudios y de recreación para estudiantes de bajos recursos económicos.

Añadió que serán 886 plazas distribuidas en siete edificios, uno estará en el campus central en la ciudad de Panamá y seis en el interior del país.

“Esta solución permite avanzar con una infraestructura moderna y funcional” debido a que no se logró los consensos para la Ciudad Universitaria con la administración de la Universidad de Panamá, en una clara referencia a su rector Eduardo Flores.

Planteó que el proyecto original “no pudo concretarse, lamentablemente por no haber alcanzado los consensos y cooperación necesarios”, reiteró Mulino.