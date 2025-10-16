¿Qué pasó con la Ciudad Universitaria?: Mulino revela por qué no cumplirá su promesa de campaña

La <b>Ciudad Universitaria</b> <b>ya no será construida</b>, a pesar de ser una de las<b> promesas de campaña</b> del actual presidente, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>.Según anunció el mandatario este jueves en su conferencia semanal, no hubo cooperación con el rector de la <b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá (UP)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/eduardo-flores-castro">Eduardo Flores</a></b>, para llevar a cabo esta iniciativa. <i>'Esa ciudad va a ser difícil de hacer, no por falta de entusiasmo del Ejecutivo, sino por la falta de cooperación del rector de la Universidad de Panamá. No hubo manera y hasta ahí lo dejo'</i>, explicó hoy a medios locales en el Palacio de las Garzas. Durante su campaña, Mulino señaló la Ciudad Universitaria como <i>'un gran paso para la educación'</i>. Se suponía que la misma contaría con <b>tecnología de punta, dormitorios para estudiantes que llegan a Panamá desde el interior del país, espacios verdes, culturales y deportivos</b>.