‘No hay cesión de un solo centímetro de la soberanía’

El canciller Javier Martínez-Acha asegura que no se ha cedido un centímetro de soberanía a Estados Unidos y que el acuerdo firmado es solo temporal.

“Es rotundamente falso que nosotros hayamos cedido soberanía. No hay cesión de un solo centímetro”, declaró Martínez-Acha a La Estrella de Panamá.

“El acuerdo lo que busca es una cooperación más amplia en materia de defensa para el Canal en caso de que haya amenazas tangibles”, detalló.

Panamá firmó con Estados Unidos un memorándum de entendimiento mediante el cual se contempla la presencia extendida de tropas estadounidenses para realizar ejercicios conjuntos con las panameñas. Específicamente, se reactivaría la presencia militar estadounidense en sitios como la base aérea de Howard, la base naval de Rodman y el Fuerte Sherman. También se firmó una declaración conjunta mediante la cual Panamá se compromete a discutir un mecanismo mediante el cual los buques estadounidenses tengan que pagar un “costo neutro”.

El canciller Martínez-Acha asegura que Panamá puede salir de este acuerdo cuando quiera. “Las instrucciones del presidente Mulino fueron muy claras: respetar la Constitución de la República y el Tratado de Neutralidad. No puede ser base, no se puede ceder soberanía, no puede ser uso exclusivo. El acuerdo es temporal y Panamá tiene la capacidad de salirse cuando lo estime conveniente.”

Martínez-Acha detalló que el acuerdo busca cooperación más amplia en materia de defensa para el Canal en caso de que haya “amenazas tangibles”. El canciller resaltó que el Canal solo es operado por panameños, no por chinos ni estadounidenses, aunque las declaraciones oficiales de Panamá durante la visita de Hegseth sí reconocen “la problemática presencia de China”.

“El secretario Hegseth acogió con gran satisfacción el compromiso del presidente Mulino de convertir a Panamá en el primer país de nuestro hemisferio en abandonar la iniciativa de la Franja y la Ruta y de reducir la problemática presencia de China en otras áreas”, señala el comunicado conjunto emitido tras la reunión del presidente José Raúl Mulino y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El canciller defendió las decisiones hechas por la actual administración. “No hemos hecho nada que otros gobiernos no hayan hecho. Por ejemplo: el gobierno de la presidenta Moscoso firmó dos acuerdos: el Salas-Becker y el Escalona-Burton”, apuntó. “Panamá tiene de su lado la razón histórica, la razón legal, la razón de justicia y sobre todo la verdad de lo que el presidente, este canciller, y este país, ha hecho en 25 años.