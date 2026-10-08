Panameñistas irán a elecciones internas el 31 de enero

El Partido Panameñista entrará en una nueva etapa de reorganización interna el próximo 31 de enero de 2027, cuando sus adherentes participen en la elección de las autoridades que dirigirán el colectivo durante el período 2027-2032. La convocatoria, firmada por el presidente del partido, Jorge Luis Herrera, y publicada en el Boletín del Tribunal Electoral, establece el calendario para la renovación de las estructuras partidarias desde los niveles de corregimiento y circuito hasta los convencionales que integrarán la instancia nacional del colectivo. El proceso contará con la participación y fiscalización del Tribunal Electoral, de acuerdo con las normas que regulan las elecciones internas de los partidos políticos. El primer momento clave será el período de postulaciones, del 9 al 14 de noviembre de 2026. Después, el partido deberá entregar al Tribunal Electoral la documentación relacionada con las postulaciones admitidas y rechazadas el 26 de noviembre. La campaña interna comenzará el 15 de diciembre y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del 28 de enero de 2027. A partir de ese momento también regirá el cierre para la publicación de encuestas relacionadas con el proceso. La jornada electoral será el domingo 31 de enero de 2027. Las mesas se instalarán a las 6:00 a.m., la votación comenzará a las 7:00 a.m. y el cierre está previsto para las 4:00 p.m., cuando iniciará el escrutinio.

¿Qué se elegirá?

La elección no se limitará a la dirección nacional del partido. El proceso contempla varios niveles de organización interna y permitirá escoger convencionales a nivel nacional, delegadas de la Mujer, delegados de la Juventud, directorios de corregimiento y directorios de circuito o distrito. De esta manera, la renovación abarcará tanto las estructuras territoriales como los órganos que participan en la conducción nacional del colectivo. Uno de los elementos establecidos en el reglamento es la paridad de género en las postulaciones. Para las listas pares, la norma exige una participación de 50% de hombres y 50% de mujeres en los cargos principales. Además, cada candidato principal debe contar con un suplente de distinto género. Cuando una lista sea impar, la diferencia entre hombres y mujeres no podrá superar a una persona. El reglamento también establece restricciones para los integrantes del Comité Nacional de Elecciones, quienes no podrán postularse como candidatos dentro del proceso que organizan. La medida busca separar las funciones de organización electoral de las aspiraciones de quienes participan en la contienda interna. También se establecen disposiciones relacionadas con las firmas de las nóminas. La adulteración o falsificación de firmas puede provocar la invalidación de la nómina correspondiente, mientras que la persona que encabeza la lista será responsable de ella.

¿Cómo se repartirán los cargos?

El mecanismo de elección dependerá del cargo que se dispute. Para los convencionales, el reglamento contempla el método de cociente electoral. El procedimiento toma en cuenta los votos válidos y el número de convencionales que corresponde elegir en cada corregimiento. Los votos que no permitan obtener un puesto mediante el cociente se consideran como residuo electoral para la distribución de los cargos restantes. En los directorios de corregimiento y directorios distritales o circuitales, en cambio, se utilizará un sistema mayoritario. La nómina que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudicará los cargos correspondientes. La diferencia entre ambos mecanismos determinará la forma en que los votos obtenidos por las distintas nóminas se conviertan en representación dentro de la estructura del partido. El proceso combina la organización interna del Partido Panameñista con la participación del Tribunal Electoral. Según la documentación de la convocatoria, la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) aprobó mediante las resoluciones N.° 36-DNOE y N.° 37-DNOE, ambas del 4 de septiembre de 2026, los calendarios y reglamentos remitidos por el Comité Nacional de Elecciones del Partido Panameñista, presidido por José Guillermo Tejada. La documentación relacionada con la convocatoria también fue publicada en los boletines N.° 6070-B, del 7 de septiembre; N.° 6071, del 8 de septiembre; y N.° 6072, del 9 de septiembre de 2026. En materia de financiamiento, el Decreto 7 del 10 de febrero de 2022 contempla que el Tribunal Electoral asuma el costo de determinadas actividades internas relacionadas con la elección de convencionales que integran el Congreso o Convención Nacional. Para otros cargos, como las delegadas de la Mujer, los delegados de la Juventud y los directorios de corregimiento y circuito o distrito, la organización corresponde al partido, con apoyo y coordinación de la Dirección Nacional de Organización Electoral.

También existen mecanismos para impugnar