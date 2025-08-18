Presidentes de comisiones de Vamos firman compromisos en la Asamblea: ¿Qué incluyen?

“No vamos a utilizar un método tan tradicional en la política panameña como el chantaje para poder que avancen proyectos o cosas por el estilo”. Fue una de las conclusiones del presidente de la bancada de Vamos en la Asamblea Nacional, Roberto Zúñiga, tras la firma de una serie de compromisos entre los presidentes de Vamos en las distintas comisiones de la Asamblea Nacional.

La firma de compromisos se dio el lunes 18 de agosto en el auditorio de la Asamblea Nacional. Entre los puntos que se acordaron está la publicación de actas, grabaciones y votaciones en un máximo de 15 días hábiles; rendición de cuentas cada 4 meses en sesiones abiertas y vía digital; convocatoria de audiencias públicas para temas de alto impacto; priorización técnica de proyectos de ley, evitando retrasos o congelamientos arbitrarios; publicación del personal de la comisión y sus funciones, así como el uso de recursos; participación activa en al menos el 100% de las sesiones; y cero tolerancia a negociaciones a cambio de beneficios personales.

“Este compromiso garantiza que cualquier persona pueda saber, de forma directa y sin trámites, qué hacemos, cómo lo hacemos y con qué resultados. Porque para nosotros, la transparencia no es un gesto: es la forma en que se debe gobernar”, destacó el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

El diputado Lenin Ulate, presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo señaló que en la bancada Vamos “creemos que las comisiones no son espacios cerrados para unos pocos, sino mesas abiertas donde la ciudadanía, los expertos y las organizaciones tienen derecho a participar”.

Luego de la conformación de las comisiones de la Asamblea Nacional queda pendiente la discusión de los proyectos de ley pendientes. El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas aseguró que el compromiso “es que los proyectos se discutan por orden de llegada, evitaremos cualquier congelamiento arbitrario de iniciativas y prohijaremos todos los anteproyectos que ingresen, asegurando que cada propuesta tenga su espacio para ser debatida”.