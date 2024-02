Prevén estrecha elección ante la salida de Martinelli de la carrera presidencial

La eventual inhabilitación del candidato presidencial por la alianza entre el partido Realizando Metas (RM) y el partido Alianza, Ricardo Martinelli, según los expertos, pondría más reñida la contienda entre el resto de los aspirantes que buscan llegar al Palacio de las Garzas en la elección del 5 de mayo próximo.

Aunque hay sectores que aseguran que aún teniendo una condena en firme, la salida del exmandatario como candidato presidencial no es automática, hay quienes consideran que la carrera por la Presidencia sin Martinelli le daría posibilidades al menos a 5 de los 8 candidatos presidenciales, incluyendo al propio José Raúl Mulino.

Para el analista político Danilo Toro, la salida de Martinelli podría dejar un espacio de inestabillidad considerable, desde el punto de vista político y de tiempo, por lo menos en lo que resta del mes de febrero.

“Va a ser inestable por el vacío que dejaría la salida de Martinelli, y ese espacio se lo van a disputar no solamente los candidatos, sino también se lo podría disputar la misma elección en sí; es decir, está el riesgo que algún porcentaje de los votantes que irían por Martinelli decida no querer ir a votar porque ya su candidato no está en la contienda”, dijo.

El otro porcentaje, aseguró, se repartiría entre varios de los candidatos restantes, por lo que la contienda presidencial podría apretarse un poco. Agregó que podría darse el escenario en el que las candidaturas estén muy cerca entre sí, compitiendo por márgenes muy pequeños de diferencia.

“Ya eso ha ocurrido en Panamá no solo una vez, sino en varias ocasiones, habría que ver, pero ese escenario es perfectamente posible”, señaló.

¿Pero cuál de los candidatos podría atraer los votos que ya no recibiría Martinelli si es inhabilitado?

Para Toro eso va a depender del grado de proximidad que ellos tengan con el espacio popular que actualmente acapara Martinelli. “Que le digan algo que el votante entienda... no es tanto lo que digas, sino que seas claro, que sea decodificable para el votante”.

Toro tampoco descarta a José Raúl Mulino de estar entre los primeros, aunque asegura que este no se ha presentado como una opción con posibilidades mayores que las de otros competidores. “La razón no tiene que ver con los números, sino que tiene que ver con la trayectoria que cada candidato tiene. “Mulino estaría ingresando a la campaña de último, pero con una imagen ya construida”, indicó.

En tanto, el también analista político Edwin Cabrera expresó que con la inminente salida de Martinelli de la elección presidencial la mesa ahora se empareja para todos.

”Que la verdad sea dicha, los porcentajes que distanciaban a Martinelli del primer lugar de las encuestas versus los que venían de segundo, tercero cuarto, hasta octavo, eran muy altos”, precisó.

Ahora, analizó, surgen dos grandes preguntas: ¿Hacia dónde irán todos esos votantes de Martinelli? y ¿cuántos votos le podrá trasladar Martinelli a Mulino de esa cantidad de gente que dice que votaría por él?

”Esa es una incógnita que se va a desvelar en los próximos días cuando se comiencen a ejecutar las diferentes estrategias propuestas y discursos de los candidatos a presidentes para ver quien capta más”, dijo.

Cabrera tampoco sacó de su análisis y con posibilidades de triunfo a José Raúl Mulino, y asegura que por el momento lo ve entre el 1 y el 5 de todos los aspirantes al solio presidencial. “Con Ricardo Martinelli fuera, la mesa queda más pareja”, afirmó.

Mientras que para el politólogo Enoc Adames es muy temprano anticipar un desenlace. No obstante, dijo que quizá las ventajas provisionales, en una competencia tan controvertida entre ocho candidatos, estén entre Roux, Torrijos y Lombana.

Sobre la candidatura de Mulino, Adames consideró que por sí sola no remontaría desde el bajo porcentaje en el que está sumergida. “A menos que la estrategia de victimización de Ricardo Martinelli se constituya en el impulso emocional que el mecanismo de endoso requiere para que funcione”, indicó.

Aclaró que el endoso o transferencia de votos entre actores no ocurre de manera mecánica en el ámbito electoral. “Este requiere de un impulso o punto de apoyo. Es como la palanca de Arquímedes, que exige de un punto inicial para amplificar el esfuerzo”, señaló.

Añadió que el asilo de Martinelli, como estrategia de victimización, podría aportar el plus necesario para impulsar esa candidatura. “Aún así, es una apuesta electoral compleja o difícil”, exclamó.

Javier Ordinola, experto en temas electorales, consideró que no cree que la salida de Martinelli de la carrera presidencial se dé de manera automática y de ser así se estaría violando la ley electoral “ya que el Tribunal Electoral no puede accionar de oficio para sacarlo, porque no hay en la ley ningún procedimiento para que puedan hacerlo”.

No obstante, consideró que de no ser candidato Martinelli, los electores que en un principio tenían la intención de votar por él, podrían decantarse por respaldar a los candidatos presidenciales Martín Torrijos, Rómulo Roux o Ricardo Lombana.