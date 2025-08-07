Torrijos cuestiona a Mulino: “En vez de buscar pleito, busque soluciones”

El rechazo del presidente <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a> al <b>Pacto de Estado por la Justicia</b> como organismo orientador en materia judicial sigue generando reacciones. Este jueves 7 de agosto, el expresidente <a href="/tag/-/meta/martin-torrijos">Martín Torrijos</a> se sumó a las críticas y recordó lo ocurrido la última vez que un mandatario desestimó dicho acuerdo al momento de nombrar magistrados de la<a href="/tag/-/meta/corte-suprema-de-justicia"> Corte Suprema de Justicia</a>.Torrijos respondió a las declaraciones que Mulino hizo durante su conferencia semanal, en la que aseguró que el Pacto de Estado por la Justicia '<i>nació muerto</i>'.'<i>Que usted lo quiera enterrar es otra cosa</i>', replicó el exmandatario.'<i>El Pacto fue una respuesta institucional y democrática a un problema serio en el sistema de justicia. Gracias a él, hoy existen reformas concretas: la transformación del sistema penal, civil y contencioso administrativo, la carrera judicial, la política criminológica y la participación de la sociedad civil en la escogencia de los magistrados. (...) El Pacto de Estado por la Justicia no le quita poder al Presidente; al contrario, lo ayuda a ejercerlo mejor</i>', expresó Torrijos en un video publicado en su cuenta de <b>Instagram</b>.El también excandidato presidencial por el <a href="/tag/-/meta/partido-popular">Partido Popular </a>en las elecciones de 2024 recordó que el único exjefe de Estado que anteriormente desconoció el Pacto fue <a href="/tag/-/meta/ricardo-martinelli">Ricardo Martinelli</a>, actualmente asilado en Colombia.