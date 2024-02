Tribunal Electoral: Primer debate presidencial será el 26 de febrero

El Tribunal Electoral confirmó la tarde de este lunes 19 de febrero que el primer debate presidencial se efectuará este 26 de febrero.

Además, la entidad indicó en el Boletín del Tribunal Electoral No. 5573-A se mantienen las fechas del 13 de marzo y 17 de abril para los siguientes dos debates presidenciales.

En el artículo No. 3 del Decreto No. 13 de 19 de febrero publicado en el Boletín se indica solo tendrán derecho a participar en los debates los candidatos presidenciales, tal como lo dispone el artículo No. 275 del Código Electoral.

Además, los candidatos que decidan no asistir, se les mantendrá vacío el espacio asignado según las reglas de cada debate.

Este domingo 18 de febrero el TE anunció la reprogramación de los debates presidenciales.

De acuerdo con la programación acordado con los candidatos presidenciales, el primer debate sería este miércoles 21 de febrero en el domo de la Universidad de Panamá.

El pasado 11 de febrero el TE informó que José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia de la República, sería el que participaría en los debates presidenciales en reemplazo de Ricardo Martinelli, quien se encuentra en la embajada de Nicaragua tras pedir asilo político y a la espera de un salvoconducto para salir del país.