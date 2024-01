Si 1789 no le suena. de seguro que el 14 de julio sí, porque el inicio de la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla fue la llama que avivó las independencias de Hispanoamérica, fraguando el ánimo de nuestros próceres.

En 1776 se firmó la Declaración de Independencia de EE.U.U., un documento cuya frase inicial la conoce todo amante de la historia a nivel mundial: “We the People...”.

Elecciones

República Dominicana y Uruguay tendrán también elecciones, el 19 de mayo y 27 de octubre, respectivamente. Y el 2 de junio los mexicanos escogerán a su próximo presidente, senadores, y diputados. El Movimiento de Regeneración Nacional, liderado por Manuel López Obrador, busca mantenerse en el poder bajo la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y en Venezuela aún no hay fecha para las elecciones presidenciales. Elecciones que solo aquellos que buscan enriquecerse con la dictadura dirán que son libres o justas.

El 5 de mayo Panamá sostendrá elecciones presidenciales, legislativas, y locales. Unas elecciones con una decena de candidatos presidenciales que amenazan con dividir el voto y romper con la tradición democrática del país de no repetir partidos en el poder. La misma identidad política de la próxima generación de panameños está por definirse. Así como el 9 de enero de 1964 aún eriza la piel de los sensibles a la historia, y el 20 de diciembre de 1989 vio nacer de las cenizas una democracia vibrante, el voto de 2024 definirá si la causa de las protestas de los últimos meses augurará una participación cívica más consciente u otro hipo que no inmuta al dinosaurio autoritario.

Por un lado, la eficacia en materia de seguridad de las políticas autoritarias de Nayib Bukele han mantenido al país en una cifra menor a un asesinato al día vs. a las más de 62 por día que se registraron en el fin de semana anterior al inicio del estado de excepción. Por otro lado, la detención arbitraria de más de 100.000 hombres y su encarcelamiento en jaulas a todas luces sobrepobladas genera una preocupación, no solo por sensibilidades a los derechos humanos, sino también por las incalculables y complejas repercusiones sociales que tendrán estas supuestas soluciones que pretenden erradicar un problema solamente con armas.

Para el escándalo de muchos, una segunda presidencia de Donald Trump o una segunda presidencia de Joe Biden no determinará el rumbo de una democracia que atraviesa por una crisis de identidad cultural más importante que el poder ejecutivo.

Según la publicación de The Economist, en 43 de 76 serán elecciones libres y justas (28 de esos 43 son países miembros de la Unión Europea más EE.UU.).

Guerras

Las guerras de 2023 continuarán en 2024, y nuevos conflictos también emergerán en nuevas regiones. Si bien Israel y Ucrania están al tope de la lista de conflictos bélicos de importancia internacional, las imágenes que salen de Ecuador, Colombia, Venezuela, Haití y México tienen poca diferencia entre las imágenes que generan los Hutíes, ISIS, Al-Qaeda, Hamás o Hezbollah. En estos países de América Latina, grupos paramilitares y narcocriminales han vencido a las fuerzas policiales y obligado al Estado a desplegar las fuerzas armadas para retomar (sin éxito) el orden.

Grandes partes de Colombia, Venezuela, Haití y México están bajo control total de los carteles.

Y en un año de tantos ciclos electorales, pueden apostar que utilizarán la violencia y sus miles de millones de dólares para influenciar el rumbo de la historia.

La guerra en Ucrania, para aquellos que aún se acuerdan, no está yendo como uno esperaría después de tanta propaganda política sobre la defensa a la democracia bla, bla, bla. Los ucranianos, quienes probablemente no tendrán en 2024 el chance de elegir a su presidente, como está estipulado por la constitución, se enfrentan a una ofensiva de invierno por parte de Rusia. Las fuerzas del Kremlin ya no están a la defensiva, mantienen superioridad aérea y se preparan para una nueva incursión, pujando más hacia el este del país. A falta de un renovado y contundente apoyo militar por parte de EE.UU. y la Unión Europea, el gobierno de Zelenski deberá negociar una paz que incluya concesión de territorios.

Los conflictos en el medio oriente amenazan con expandir sus teatros de guerra y su impacto de un conflicto regional a uno global.

Se calcula que por cada palestino que muera por una bomba, 20 nuevos reclutas se suman a la causa antiisraelita. Y al mismo tiempo debemos darnos cuenta que prolongar la guerra contra Hamás no es una excusa de Netanyahu para permanecer en el poder, sino un imperativo para los israelitas y su supervivencia.

Pensemos también que si EE.UU. y el Reino Unido no hubiesen enviado flotas a proteger las vías marítimas hacia y desde el canal de Suez, unas 5 decenas de misiles cruceros y balísticos hubiesen impactado embarcaciones en el mar Rojo.

EE.UU. e Israel no son los agresores, y la ceguera del mundo ante la imperativa de seguridad solo nos llevará a un mayor conflicto más adelante.