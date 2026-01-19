Voto en plancha, Odebrecht y la agenda 2026 de Cambio Democrático

Reformas electorales, Odebrecht y el futuro del partido Cambio Democrático fueron algunos de los temas sobre los que comentaron líderes políticos durante la inauguración este lunes 19 de enero de la nueva sede del partido Cambio Democrático en Bella Vista. La discusión sobre las reformas electorales es uno de los puntos que llaman la atención de la opinión pública y podrían modificar el panorama del próximo torneo electoral en 2029. “Bueno, estamos de receso ahorita porque estamos con el tema del voto cruzado, como lo hemos llamado en las reformas electorales. Nosotros desde Cambio Democrático creemos que cada voto, cada persona tiene el derecho de escoger a sus candidatos”, afirmó Ábrego. El voto cruzado es otra terminología para llamar al conocido voto en plancha, que permite que con un solo gancho, toda la nómina de un partido o alianza electoral reciba el voto. Durante las últimas elecciones, el colectivo Vamos utilizó esta herramienta, abiertamente recomendando a los potenciales electores la forma más eficiente de votar para favorecerlos. Dio resultado, en 2024 Vamos obtuvo 20 curules en la Asamblea Nacional. Luego de la elección se abrió el debate para modificar las reglas, un tema que se discute en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en la cual participan los diferentes colectivos políticos, así como representantes del Tribunal Electoral y colectivos de la sociedad civil.

Futuro de Cambio Democrático

Ábrego habló sobre los planes para el colectivo en 2026. “Nosotros como partido tenemos nuestra agenda ya elaborada. Tenemos nuestro recorrido nacional. Nosotros tenemos nuestras capacitaciones. Nosotros no nos hemos metido con los diputados. No hemos querido tener la batalla campal que tuvo Cambio Democrático en el pasado. Somos enemigos de lo que pasó”, manifestó Ábrego. “No podemos repetir ese error que nos condenó a perder las elecciones del 2024. Ese error no se puede volver a cometer. Nosotros hemos dejado en libertad a nuestros diputados. Sin embargo, ellos tienen plena coordinación con esta dirigencia. Nosotros al final del camino vamos a tirar líneas en muchos temas de interés nacional. Por supuesto que las vamos a tirar. Todo lo que venga en beneficio del país y de los panameños, y que el gobierno haga en beneficio a los panameños, va a contar con el respaldo de Cambio Democrático. Pero también vamos a ser críticos de algunas cosas que de pronto no nos gusten más adelante”, acotó. Al preguntarle sobre su evaluación a la gestión del presidente José Raúl Mulino, evitó precisar puntos críticos, compartiendo un espaldarazo de apoyo general. “Yo quiero decirte que el presidente de la República va a contar con mi apoyo siempre y cuando tenga buenos proyectos y buenas obras. Siempre va a contar con el apoyo de este partido en beneficio de los panameños”, aseguró.

Revocatoria de mandato

El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, participó en la inauguración de la sede de Cambio Democrático. Durante el evento, dio unas palabras sobre el proceso de revocatorio de mandato contra políticos como la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. ”Las revocatorias de mandato son derechos que la ley le otorga a los ciudadanos, sean de partidos políticos, sean de libre postulación las personas a las cuales se les aplica. En estos momentos no hemos visto gran flujo de personas dispuestas a apoyar una revocatoria de los candidatos que han sido en estos momentos impugnados de esta manera. La voluntad la tiene el pueblo. El tribunal está obligado a realizar este ejercicio y sigue siendo un ejercicio democrático”, explicó Juncá. Al ser cuestionado sobre los requisitos para firmar una revocatoria, como apersonarse físicamente a firmar en lugar de usar métodos digitales como los aceptados para otros procesos, el magistrado defendió la norma establecida. ”Lo que ocurre es que no es lo mismo los métodos digitales que se utilizaban en otros procesos, que lo que es la revocatoria. En la revocatoria de mandato, el ciudadano tiene que ejercer ese esfuerzo de presentarse personalmente, de dar de puño y letra su autorización para pedir la revocatoria, para dar el apoyo a la revocatoria. Si realmente existe vocación para hacer esto, la gente va a ir a las sedes a lograrlo”, comentó.

Odebrecht