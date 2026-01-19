Voto en plancha, Odebrecht y la agenda 2026 de Cambio Democrático

Ábrego habló sobre los planes para el colectivo en 2026. 'Nosotros como partido tenemos nuestra agenda ya elaborada. Tenemos nuestro recorrido nacional. Nosotros tenemos nuestras capacitaciones. Nosotros no nos hemos metido con los diputados. No hemos querido tener la batalla campal que tuvo Cambio Democrático en el pasado. Somos enemigos de lo que pasó', manifestó Ábrego. 'No podemos repetir ese error que nos condenó a perder las elecciones del 2024. Ese error no se puede volver a cometer. Nosotros hemos dejado en libertad a nuestros diputados. Sin embargo, ellos tienen plena coordinación con esta dirigencia. Nosotros al final del camino vamos a tirar líneas en muchos temas de interés nacional. Por supuesto que las vamos a tirar. Todo lo que venga en beneficio del país y de los panameños, y que el gobierno haga en beneficio a los panameños, va a contar con el respaldo de Cambio Democrático. Pero también vamos a ser críticos de algunas cosas que de pronto no nos gusten más adelante', acotó.Al preguntarle sobre su evaluación a la gestión del presidente José Raúl Mulino, evitó precisar puntos críticos, compartiendo un espaldarazo de apoyo general.'Yo quiero decirte que el presidente de la República va a contar con mi apoyo siempre y cuando tenga buenos proyectos y buenas obras. Siempre va a contar con el apoyo de este partido en beneficio de los panameños', aseguró.