Willie Bermúdez por la presidencia del Partido Panameñista

El excandidato a la Alcaldía de Panamá, Guillermo Willie Bermúdez, anunció este lunes 2 de diciembre que aspira presidir el Partido Panameñista y ser el líder de “la renovación” del colectivo.

Bermúdez asentaría su intención en la Convención Nacional Extraordinaria del Partido, pactada para el 15 y 16 de marzo de 2025, donde la membresía elegirá nuevas autoridades.

No obstante, dicha convención está a la espera de ser aprobada por el Tribunal Electoral (TE).

Sobre la relación con el actual presidente del partido, José Isabel Blandón, Bermúdez detalló a La Decana que “Blandón ha sido claro en su disposición de dar un paso al costado para permitir la renovación del partido”.

Al ser consultado sobre el respaldo que podría darle una figura como Blandón, el excandidato a la comuna capitalina indicó que su aspiración “no depende del respaldo de una sola figura, sino del apoyo de nuestras bases”.

Asimismo, señaló que no ha conversado de sus pretensiones con la expresidenta de la República, Mireya Moscoso, figura muy influyente en el partido.

El Partido Panameñista enfrentará una contienda electoral crucial en el 2029, marcada por dos derrotas consecutivas a nivel presidencial en 2019 y 2024. Este último año, el partido nisiquiera ofreció un candidato presidencial per sé, sino que se unió en alianza para apoyar al candidato del Cambio Democrático, Rómulo Roux.

Bermúdez se mostró claro sobre el panorama: “O renovamos y nos adaptamos a las demandas de las nuevas generaciones, o el Panameñismo corre el riesgo de quedar obsoleto”, indicó.

“Este no es solo un cambio de nombres, es un cambio de visión. El Panameñismo que estoy proponiendo no solo va a competir en 2029, va a ganar, porque vamos a ser el partido que represente verdaderamente a los panameños. La renovación no es una opción, es una necesidad, y estoy aquí para liderar ese cambio”, sentenció.