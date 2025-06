Presidenta estudiantil del Instituto Nacional pide al gobierno propiciar el diálogo

Los grupos estudiantiles no han sido la excepción en presentarse en las manifestaciones de quienes reclaman soberanía y para ello eliminar el memorándum firmado entre Panamá y Estados Unidos (EE.UU.), la reforma a las pensiones y la reapertura de la mina de cobre en la provincia de Colón.

En medio del caos este sector alza su voz porque se considera excluido del debate, se trata del estudiantado del Instituto Nacional de Panamá así como de otros planteles.

Lo que piden es un diálogo y transparencia para que no se negocie a sus espaldas el futuro que heredan.

Así lo afirmó Hilary Tenorio estudiante del duodécimo grado, bachiller en ciencias y presidenta estudiantil del Instituto Nacional de Panamá.

“Queremos alzar la voz frente a los estudiantes institutores y muchos colegios por nuestros derechos, en rechazo a la Ley 462 [que reforma la Caja de Seguro Social], el memorándum con EEUU, porque su contenido va en contra del tratado de neutralidad, nos sentimos con miedo de no saber que pasará con nuestro futuro”, dijo a La Estrella de Panamá la joven de 17 años, en una entrevista.

El reclamo a coro es que “las autoridades no nos están escuchando, nos descalifican porque alegan que no entendemos lo que ocurre en el país, pero hemos investigado al respecto”, acotó la institutora.

La alumna del “Nido de Águilas”, como se le conoce al plantel, resaltó que existe una creencia errónea de que sus pares colegiales no están informados de la realidad del país. No obstante, reclamó la transparencia del gobierno en el manejo de estos asuntos de interés público y que a los jóvenes no se les está escuchando.

La aguilucha se sumó a las voces de petición de un diálogo nacional en medio del entorno de enfrentamientos, reclamos ciudadanos y denuncias de abuso de fuerza policial durante las manifestaciones.

“La lucha no es solo de los estudiantes o docentes sino de todo un país”, manifestó.

El mismo llamado lo hicieron otras organizaciones y la Universidad de Panamá que se ofreció como facilitadora del diálogo que desde el pasado 28 de mayo indicó que para ello se enviarían invitaciones a diversos sectores con el objetivo de poner fin a la crisis social que también ha afectado el sector educativo debido a la paralización de clases con estudiantes en las calles y la huelga de docentes.

Tenorio reconoció que el entorno de protestas les ha perjudicado en su proceso de enseñanza ya que en este periodo deberían estar preparándose para el ingreso universitario.

La lucha en esta generación, describió la estudiante, es distinta la sus antecesores que el 9 de enero de 1964 derramaron sangre cuando lucharon por el respeto a la patria ante EEUU.

Por ejemplo tienen restricciones porque el sistema educativo les impide manifestarse, deben solicitar permiso a las autoridades del plantel y los padres de familia también se oponen por temor a que sus hijos menores de edad sean perjudicados.

No obstante, resalta que los motivos son más que suficientes y que luchan por un futuro digno.

“La soberanía nos toca a nosotros como institutores, lo vivimos y seguiremos trabajando por ella porque conocemos la historia. Tenemos el espíritu de lucha para salir a la calle por el futuro, como institutores queremos soberanía y una buena educación”, añadió la educanda.

En este sentido, aprovechó a La Decana para denunciar que independientemente de la suspensión de clases, de manera histórica se sienten en desventaja por la calidad de la educación pública que reciben y que no se sienten con las herramientas apropiadas para conquistar sus sueños.

“La educación pública es muy desigual”, porque carece de herramientas tecnológicas. Hay que mejorar la preparación informática, por citar un ejemplo.

En una pasada conferencia, el presidente José Raúl Mulino rechazó un posible diálogo sobre la ley de pensiones, respecto a la mina de cobre mencionó que “no había nada” y lo mismo con el acuerdo de Panamá y EEUU “ya está decidido”. A “esas conversaciones no les veo ningún sustento”, contestó el mandatario.