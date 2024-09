Idiomas y barreras: La educación de afrocaribeños en la encrucijada panameña

No hubo otro momento en el cual no fuera más relevante el idioma en el territorio panameño que en el siglo XX.

Entre las tensiones y divisiones de la Zona del Canal y el resto del país, así como la xenofobia y discriminación vivida en estos dos espacios, el idioma que se hablara, español o inglés, era de suma importancia para determinar el papel de alguien dentro de las sociedades que existían en el istmo; la población afrocaribeña y sus descendientes son quienes más reconocen esto.

El estudio “Experiencias de escolarización de estudiantes provenientes de hogares de minorías lingüísticas: El caso de estudiantes afrocaribeños angloparlantes en Panamá en la década de los 30 a 50”, recientemente presentado en el Museo del Canal Interoceánico por las investigadoras, Nyasha Warren, gerente de investigación y documentación del museo, y Kaysha Corinealdi, historiadora de Rutgers University, habla a fondo sobre el contexto en el que decenas de niños y adolescentes afropanameños con padres afrocaribeños tuvieron que formarse.

“Nosotras nos enfocamos en esta manera de ver el mundo en el que ocurre la discriminación con base en el racismo y la xenofobia, y la teoría que utilizamos recalca particularmente que el racismo es sistémico y no desaparece, sino que cambia de forma”, señaló Warren, al hablar del marco teórico de esta investigación.

Y es que parte de los participantes que ambas pudieron entrevistar cuentan con vívidos recuerdos de la situación que se vivía en el istmo entre las décadas señaladas por el estudio o fueron dándose cuenta poco a poco a partir de vivencias. Este era un momento desventajoso para la población que había llegado del Caribe tanto fuera como dentro de la Zona del Canal.

En la Zona, el racismo era lo que normaba, con la segregación, mientras que en el resto de Panamá había un rechazo a estas poblaciones que trascendió a las políticas, leyes e incluso llegó a formar parte de la Constitución. Una de las participantes de la investigación recuerda el primer periodo presidencial de Arnulfo Arias Madrid como uno de los momentos que la marcó en este sentido, según las investigadoras.

Arias era conocido por su doctrina panameñista, que rechazaba el intervencionismo extranjero y exaltaba los valores del país. Por mucho tiempo en Panamá se habló de términos de razas indeseadas e “imigración prohibida”.

Leyes como la Ley No. 13 de 1926 o la Ley No. 6 de 1928, en la que se restringe la inmigración de poblaciones como los chinos, turcos y negros cuyo idioma original no sea el español, sin mencionar la nota de Arias en 1934, cuando aún era jefe del Departamento de Sanidad y Beneficencia, en la cual se refiere a negros y asiáticos como “razas indeseables”, “manchas” e “inferiores”, tuvieron gran impacto entre la población.

Sin duda, marcaron por mucho tiempo la concepción panameña de estas y afectaron negativamente a estas poblaciones, dejándolos con menos oportunidades que el resto.