Mujeres afrocaribeñas, el motor de la Zona del Canal

Sin embargo, ese no fue su único aporte a la sociedad zoneíta. “Limitarse a creer que esta fue la única contribución de las mujeres afrocaribeñas es sexista y reduccionista. Lo traigo a colación porque siempre cuando se habla de la historia afroantillana se habla de que las mujeres solo vinieron aquí para casarse, pero fue mucho más que esto, sin las mujeres afrocaribeñas la construcción del Canal de Panamá no hubiese sido posible”, destaca Nina Marie Ottey, activista social y gestora cultural afropanameña experta en el tema.

Estos decían que si no podían traer a sus mujeres o si no había mujeres dentro del espacio de la Zona del Canal y la construcción del Canal renunciarían. Hasta ese momento las únicas mujeres que formaban parte de la Zona del Canal eran mujeres blancas dedicadas a la enfermería pero con el tiempo llegaron mujeres solteras afrocaribeñas a la construcción y se unieron en matrimonios con otros obreros.

Su rol dentro de la Zona del Canal

Las primeras mujeres que llegaron a la Zona del Canal estaban encargadas del cuidado de los hogares del gold y silver roll. Eran lavanderas, cocineras y modistas, muchas de ellas trabajaban para las familias estadounidenses, mientras que algunas se dedicaron a la venta de productos alimenticios y productos agrícolas.

De acuerdo al libro Dying to better themselves: West Indians and the Building of the Panama Canal de Olive Senior, también llegó otro grupo de afrocaribeñas importantes para la Zona del Canal y la construcción del Canal Interoceánico.

Estas constituyeron una clase élite entre el silver roll y se desempeñaban como maestras, empresarias, secretarias, hoteleras, matronsa y oficinistas. Jane Hubb y Hannah Webser fueron son agunos ejemplos de estas.

Seniortambién explicaba dentro del libro que muchas de ellas provenían de la isla de Jamaica con altos niveles de alfabetización y formación, de hecho, las mujeres eran las más alfabetizadas en la isla en ese momento. Por esto en Jamaica se desempeñaban como operadoras, telefonistas y mecanógrafas y trajeron todo ese conocimiento a Panamá cuando llegaron a la Zona del Canal.

Las mujeres emprendedoras y dueñas de tierras también formaban parte de esta población. La autora Joan Flores Villalobos lo menciona en su libro The Silver Women: How Black Women’s Labor Made the Panama Canal. Estas eran las mujeres que trabajaban la tierra y practicaban los trabajos agrícolas, que ya realizaban ellas en las islas de donde provenían, como la isla de Barbados.

Entre ellas se encuentran Mariam Collinson y Caroline Low, quienes crearon grandes redes comerciales dentro de la Zona del Canal utilizando sus granjas y proporcionando este servicio.

Sin embargo, las empresarias no eran contadas dentro del censo de la población de la Zona ya que mantenían un estado de informalidad en su trabajo, lo que Ottey relaciona a la actualidad en la que muchas microempresarias afropanameñas siguen en el mismo estado laboral.