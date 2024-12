‘Rechazarlo no, vamos a modificarlo’, dice diputada Yarelis Rodríguez sobre proyecto de reformas a la CSS

Hay dos opciones para el Proyecto de Ley No. 163, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS): se modifica o se aprueba, pero no se rechaza. Así lo explicó la diputada Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, quien se alista para iniciar la gira de consultas ciudadanas sobre el proyecto en el interior del país desde este 11 de diciembre. No obstante, Rodríguez considera que el proyecto necesita múltiples modificaciones, por lo que el plazo que ha dado el órgano Ejecutivo hasta el 31 de diciembre, para aprobar el proyecto, puede no ser suficiente para el debate. Además, la diputada explica que está trabajando arduamente para que la discusión se dé en un tiempo prudente, considerando incluso esperar al inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, en enero, a pesar de las “intimidaciones” del Ejecutivo de “recortar” hasta un 13% el pago a los jubilados.

¿Por qué solo una semana de consultas en el interior?

Inicialmente contemplamos visitar todas las provincias y comarcas, queriendo escuchar de forma democrática a toda la población; sin embargo, por temas de presupuesto y de que se nos extendía [la consulta], tomamos la decisión de ir a ciertas provincias e incluir a las comarcas, para tener tiempo de agrupar todos los aportes que nos han dado a lo largo del tiempo de consultas. Sabemos que no vamos a tener consenso de todas las partes, pero queremos que se escoja lo que la mayoría desea.

¿Siente presión de parte del Ejecutivo para aprobar el proyecto?

La presión es que tenemos hasta el 31 de diciembre, porque sino le van a descontar a los jubilados. No estoy de acuerdo con esta intimidación por parte del Ejecutivo. El Legislativo es un ente independiente y tenemos nuestra metodología de trabajo, y como he dicho anteriormente, haremos todo lo posible para trabajar y tenerlas, pero en caso de no llegar a la fecha, nos tendremos que ir a sesiones ordinarias.

¿Puede el Ejecutivo reducir en 13% o 15% el pago a los jubilados?

Eso es lo que dice el presidente... yo creo que la ley es clara y el Estado debe garantizar el pago de los jubilados. Si no hay dinero, va a tener que sacar de otro lado para pagarle, pero no se les puede descontar a los jubilados. Y si recordamos, el presupuesto presentado este año para el 2025 contempla los montos para pagarle a esos jubilados.

¿Por qué la Coalición Vamos no se ha pronunciado sobre el proyecto como otras bancadas?

Todavía estamos analizando artículo por artículo, haciendo las consultas con las personas que saben y votando entre nosotros mismos. Lo más fácil es decir “no estoy de acuerdo con el aumento a la edad de jubilación”, “no estoy de acuerdo con la cuota”, pero ¿qué es lo que se propone para que sea una mejor ley? De eso se trata, no solamente es decir que estoy de acuerdo o no con la postura del Gobierno.

¿La Coalición Vamos presentará modificaciones?

Por supuesto, en eso estamos.

¿Qué proponen modificar?

Entre nosotros mismos todavía no definimos cuál va a ser nuestra línea. Vamos a estar en sesión permanente el martes [hoy], donde ya la bancada de independientes definirá su postura de forma consensuada y democrática. Sí tenemos posturas encontradas, porque algunos apoyan una propuesta y otros otra, por lo que necesitamos tomar esa decisión por votación.

¿Puede la Asamblea modificar múltiples artículos de este proyecto, como han pedido distintos oradores?

La Asamblea puede hacer todas las modificaciones que desee en primer debate y en segundo debate, donde también puede volver a proponer y modificar.

¿Ha considerado la Comisión rechazar el proyecto?

No, rechazarlo no. Vamos a robustecerlo y aplicar las modificaciones necesarias, pero de que sale una ley de la Caja de Seguro Social, sale.

¿Se puede aprobar como está?

El proyecto requiere de muchísimas modificaciones, hay que corregir mucho de lo que establece y de eso nos estamos encargando con profesionales y asesores.

¿La propuesta del Ejecutivo es sostenible en el tiempo?

Lo que han presentado con el aumento de la edad de jubilación en tres años, el aumento en 3% de la cuota patronal, el aporte del Estado de $966 millones y las corridas, da para la sostenibilidad indefinida, pero porque tiene un costo muy alto. No se trata solamente de temas financieros, también hay que ver la parte de la solidaridad, que exista realmente un apoyo intergeneracional, mejor calidad de vida y sobre todo la parte de servicio. ¿Cómo puedes pedirle sacrificio a un pueblo cuando el servicio de atención en la CSS no es el mejor y no hay medicamentos? No se le puede pedir tanto sacrificio al pueblo hoy día

¿Con el nuevo proyecto las pensiones son más bajas?

La ventaja que da este nuevo subsistema es que se puede ahorrar, entonces ellos [el Ejecutivo] apuntan que las nuevas jubilaciones están basadas en el ahorro, en el interés que crece a través de los meses cada vez que pagues. Pero realmente la propuesta podría beneficiar a las personas que ganan bien, que tienen capacidad de ahorrar o que ganan más. En el subsistema de beneficio definido tú tienes un tope de jubilación que es $2.500, sin embargo, en este nuevo subsistema no hay límite para la jubilación, pero depende mucho de tu ahorro, entonces, si tenemos personas que ganan poco y que no tienen esa capacidad de ahorrar, pues, es muy poco de lo que pueden beneficiarse con este modelo.

¿Cómo encontrar un punto medio?

Eso es lo que estamos haciendo en este momento.

¿Qué tan grave es la situación de la CSS, de acuerdo a los informes que les ha presentado el director Dino Mon?

La deuda que tiene la CSS está cerca de los $76.000 millones, hablamos de una cifra enorme. Sí, me he sentado con el director Dino Mon a hacer algunas corridas. Es obvio, que si tú aumentas la edad de jubilación vas a tener más dinero, es un hecho real; sin embargo, es importante mencionar que la CSS tiene una parte que es social. En el 2005 se dijo que el subsistema de beneficio definido estaba quebrado y que necesitaba una reforma, se hizo la reforma ese año y ahora estamos con el subsistema mixto, pero tampoco ha funcionado. Estos temas son delicados porque todo se basa en supuestos que a veces no son tan confiables, sin embargo, me ha gustado que hubo muchos participantes que han llevado más de 20 propuestas de donde se pudieran sacar ingresos, lo cual vamos a tomar en cuenta y realizar las que sean las viables.

¿Hay algo con lo que esté particularmente en desacuerdo con el proyecto?

Muchas cosas, sobre todo el tema del aumento a los independientes. Tampoco estamos de acuerdo con la discrecionalidad que se le da al director general. Hay artículos que son muy peligrosos, como el que trata sobre la administración de los fondos de cuatro programas que lleva la Caja de Seguro Social, que podría administrar hasta una sola empresa o sociedad anónima que maneje fondo de pensión. Esto es peligrosísimo, porque estás dando el capital de la CSS para que un ente lo pueda administrar, obviamente hay conflicto de intereses en este proyecto.