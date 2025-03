Revisión al subsidio del Metro: un golpe al bolsillo de los panameños

Mientras se espera la llegada del próximo tren, el bullicio de conversaciones simultáneas se ha vuelto parte del día a día en la estación de la línea 2 de San Miguelito, punto de encuentro para aquellos que llegan desde el centro y el este de la ciudad de Panamá. Entre las charlas sobre la incertidumbre laboral, quejas por la difícil situación económica y consejos financieros, se entremezclan entre los usuarios las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el eventual reajuste en la tarifa del Metro de Panamá. Aunque, según el mandatario, la revisión de la tarifa ocurriría “más temprano que tarde”, pasajeros como Humberto Aparicio, un maestro de escuela primaria, de 35 años, manifiesta a La Estrella de Panamá su desacuerdo con la posible medida, y argumenta que impactaría negativamente un aspecto fundamental en su vida cotidiana: la movilidad dentro del sistema de transporte público. En el caso del educador, el metro es su único medio de transporte, y al vivir en Tocumen, en el área este de la ciudad, se ve obligado a utilizar tanto la línea 2 como la línea 1 para desplazarse a su trabajo, gastando al menos $1,70 por trayecto. A esto se suman sus desplazamientos por las tardes para actividades de ocio, como ir al gimnasio. “Adonde salga ya es un dólar fijo que estaría invirtiendo en transporte [...] a la semana le pongo a la tarjeta diez dólares, pero a veces me falta y completo con la siguiente recarga”, dijo a La Decana. Esta misma cantidad de dinero es la que podrían estar gastando los pasajeros que utilizan ambas líneas para moverse a lo largo de los 37 kilómetros entre ambas líneas, que en 2024 hicieron 116.9 millones de viajes, un incremento de 6% respecto a los 110 millones de viajes del 2023, según el reporte de la Contraloría General de la República. (Ver gráfica 1) De acuerdo con el maestro, de aumentarse la tarifa no podría salir tan seguido por razones que no tengan que ver con el trabajo, o podría explorar otras formas de transporte, como los metrobuses, con todo y sus desventajas, al no poder seguir costeando el uso del metro. El urbanista Carlos Rodríguez manifestó que esto último es una gran posibilidad. Según el experto, solo se necesita aumentar cincuenta centavos a la tarifa actual -de $0,35 en la línea 1 y $0,50 en la línea 2- para que buena parte de la población busque otras alternativas de movilidad, tras quedar excluidos de este medio de transporte. “Va a haber mucha gente pobre excluida del sistema del metro, cuando este es un servicio público que debería ayudar en el tema de la diferencia de la desigualdad urbana y social”, argumentó Rodríguez.

Panorama económico del país

Y es que la realidad económica para los panameños es cada vez más difícil. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, para octubre del año pasado, el desempleo entre la población se encontraba en 9,5 %, lo que representa unas 200.000 personas en el país. Actualmente, la mitad de la población se encuentra en informalidad laboral, pues el índice llegó a 49,3% con respecto de octubre del año pasado, con un incremento de 1,9 % al 2023, cuando la cifra era de 47,7 %. Personas como Flor Padilla, quien a sus 42 años se dedica a la venta de carteras y accesorios en el centro comercial de San Miguelito, forman parte de esta estadística. Al día gasta $3,50 para ir a laborar, desde su hogar en Las Cumbres, pues no solo utiliza el Metro, sino que complementa con otros medios de transporte como taxis y buses informales para poder ir y venir de su puesto de trabajo. “¿Que si quiero que suban el precio? No, porque afecta mi bolsillo y la economía de todos los que utilizamos el metro. Sería duro recortar mi presupuesto para seguir usándolo, pero sería obligatorio porque si no vengo a trabajar no tendría para comer y cubrir todos mis gastos”, acotó al hablar con La Decana. Sin embargo, reconoció que si tuviera que reducir de algún otro gasto en su presupuesto para equiparar lo que representaría para ella el alza en la tarifa del metro, tendría que recortar en la comida o los costos del alquiler, la luz o el agua. Por su parte, el analista económico René Bracho expresó a este medio que hubiera sido más favorable que el gobierno se concentrara en la dinamización de la economía en los primeros diez meses de gestión, con la ejecución de megaproyectos y la generación de otras fuentes de empleo, en lugar de reducir los beneficios económicos a los panameños. “Una vez se haya solventado un poco la situación del alto desempleo que estamos atravesando, entonces podemos plantear una medida de este tipo. No es el momento propicio, no solo a nivel de indicadores, sino también a nivel de la percepción de la ciudadanía”, explicó Bracho, y destacó la preocupación que existe por la situación económica que atraviesa el país. En el propio Plan Estratégico de Gobierno de 2025 a 2029, se reconoce que Panamá alcanzó niveles de pleno empleo entre 2011 y 2014, este último año el de inauguración del Metro de Panamá, y cuando el expresidente Ricardo Martinelli (2009 - 2014) estableció la tarifa vigente, gobierno en el que Mulino era ministro de Seguridad. Pero desde 2015 en adelante “el mercado laboral se deterioró en línea con la desaceleración económica”, corroborando la desmejora que se ha venido gradualmente a través de los años.

Derrama económica