Rody Rodríguez pide al alcalde Mayer equidad en asignación de fondos a juntas comunales

¿Cuáles han sido sus vivencias estos cinco primeros meses de gestión como representante del corregimiento de Parque Lefevre?

Ha sido una experiencia de aprendizaje, de poner la casa en orden y de trabajar primero con un poco de austeridad con la administración alcaldicia, que no contaba con los recurso para este año y nos hemos adaptado a poder hacer el trabajo hasta donde alcance los recursos estos meses; obviamente pagando algunas deudas anteriores y tratando de darle soluciones a la comunidad en las cosas más apremiantes. Sin embargo, ahora que viene un nuevo presupuesto, yo soy comisionado de la Comisión de Hacienda y allí, cuando se hacen las propuestas y comentarios iniciales hacia el alcalde, la mayoría de los concejales es de la opinión de que para el próximo año todos deben contar con una base presupuestaria igual en funcionamiento. Planilla e inversión igual para todas las 26 juntas comunales para poder trabajar todos los proyectos. Esta opinión era compartida por la mayoría hasta la semana pasada, que no se incluyó en el presupuesto 2025 a pesar de las recomendaciones que se les estaban haciendo a la alcaldía. Esta parte sí nos preocupa que son algunas juntas comunales, tal vez las que tienen más tiempo, las que tienen el presupuesto de planilla pagado por el municipios más elevado que otras y esta práctica si nos parece que se debe terminar.

¿Y cómo se puede resolver esa situación de inequidad?

¿Cuál es la asignación en donde la Alcaldía de Panamá no está siendo equitativa?

En dos, en la estructura de presupuesto de planilla que paga el municipio y en otra estructura de planilla que se paga con fondos de la descentralización. En ambas estructuras hay disparidad y lo lógico es que si tenemos igual cantidad de fondos en funcionamiento, tengamos igual cantidad de fondos de planilla. Aquí es donde nosotros levantamos la mano y decimos por qué una junta comunal tiene 30 mil dolares en planilla al mes pagada por el municipio y otras juntas tienen 5 mil en planilla al mes. No hace sentido y cuando vamos a ver cuál es el criterio para ello, no te lo explican. Nosotros allí hacemos esa observación a la administración, si se quieren hacer las cosas bien, se tienen que distribuir los recursos de manera igual para todos.

¿Quién es el ente encargado de hacer ese ajuste para que haya una distribución equitativa de los recursos?

Aquí hay dos figuras, uno que el Concejo presente una propuesta sobre la igualdad;sin embargo, también el alcalde puede hacer la misma propuesta. El alcalde presentó el presupuesto, pudimos ver con transparencia que hay una disparidad. Eso no se sabía hace unas semanas. Entonces el alcalde puede por iniciativa proponer el ajuste, la secretaría general puede presentar una nueva estructura y de hecho, eso ya se venía conversando en la semana para darle a todos por igual. Como concejal vamos a presentar el martes una moción para que esto se modifique y que todos los compañeros puedan decir si están de acuerdo o no. El alcalde puede y debe garantizar que los fondos de descentralización en planilla e inversión se repartan de manera equitativa o igual a las 26 juntas comunales. Hay juntas comunales que tienen solamente 3 mil dólares en fondos de descentralización para nombrar, versus que otras pueden tener 11 mil dólares por mes para nombrar. No hace sentido que se les dé más a unas y menos a otras. En mi caso en Parque Lefevre son 10 mil dólares por mes que recibe de apoyo de la Acaldía para planilla, pera hay otras juntas comunales que reciben 30 mil dólares por mes. Ya aquí hay una disparidad muy grande. La propuesta es que a partir del otro año se pueda igualar y el número que ha salido es la asignación de 21 mil dolares por mes. El alcalde ha manifestado su apoyo a que todos reciban el mismo nivel de planilla en el municipio, y ya cada uno en su propia junta comunal deberá ver si necesita más o menos.

¿Quién decidió hacer esa aporte de forma poco equitativa?

Eso viene heredado de la pasada administración. Es una crítica el no ajustarlo porque si se presenta igualito así como estamos, así vamos a continuar y no estamos entonces cambiando el sistema incorrecto. Si el alcalde tiene la voluntad, es importante que proponga el cambio que puede venir en ambas vías, puede el alcalde presentar una modificación al presupuesto y nosotros vamos a hacer el mismo trabajo desde el Consejo indicando quienes lo aprueban y quienes no. Puede ser que haya un temor a que no se le apruebe el presupuesto si propone ese ajuste.

El presupuesto se debe someter aprobación esta misma semana. Vamos a estar muy atentos a ver si se cita o no se cita la reunión de la Comisión de Hacienda para poder levantar nuestra voz y pedir que el tema se discuta primero en el Consejo en pleno y después en la Comisión. Mi propuesta la haré ante el pleno y es por eso la importancia de que no se vote el proyecto todavía este lunes, porque la sesión ordinaria del Consejo es el martes.