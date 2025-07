Sigue el matraqueo por la presidencia de comisiones en la Asamblea Nacional

Continúa la discusión sobre la conformación de las comisiones en la Asamblea Nacional. Los coordinadores de las distintas bancadas de partidos políticos se reunieron este miércoles 16 de julio, por tercera vez, en busca de un consenso sobre quién presidirá cada comisión.

Al cierre de esta edición no hay una decisión final, aunque se han reportado algunos avances. El coordinador de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, manifestó a La Estrella de Panamá que aunque no hay nada escrito en piedra, en unas seis comisiones parece no haber oposición.

Estas son la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo; Comisión de Asuntos Agropecuarios; Comisión de Asuntos Indígenas, Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal; Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, y la Comisión de Asuntos Municipales.

En total, hay 15 comisiones por instalar en la Asamblea Nacional. Cada bancada ha presentado su listado con diputados para cada comisión, pero se debe decidir quién presidirá la directiva de cada una.

Las comisiones más codiciadas con la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales y la Comisión de Presupuesto. También están la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales; Comisión de Economía y Finanzas, Comisión de Comercio y Asuntos Económicos; Comisión de Educación, Cultura y Deportes; Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; Comisión de Comunicación y Transporte, y la Comisión de Relaciones Exteriores.

Seguimos aspira a tener representación en Credenciales, Gobierno, Salud, Infraestructura, Transporte, Comercio y Relaciones Exteriores, de acuerdo con Cedeño.

Estas negociaciones pondrán a prueba la aparente alianza temporal entre Vamos, Seguimos, Cambio Democrático y el Partido Panameñista, que llevó al panameñista Jorge Herrera a la presidencia.