Sindicato de Etesa denuncia indemnizaciones ilegales y abuso de beneficios sindicales

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (Sitiespa) ha puesto en el centro de la controversia a la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. (Etesa), denunciando presuntas irregularidades en las indemnizaciones aprobadas para altos funcionarios de la empresa.

En un comunicado oficial dirigido al Contralor de la Nación, Gerardo Solís, Sitiespa afirmó que ningún trabajador de confianza que no haya pagado desde el inicio las cuotas sindicales debería beneficiarse del Convenio Colectivo, específicamente en su cláusula 81 sobre desvinculación.

La raíz del problema, según Sitiespa, radica en la cláusula 81 del Convenio Colectivo, que establece beneficios para los trabajadores desvinculados.

Sin embargo, el sindicato destaca que el gerente general de Etesa, Carlos Mosquera, no cumplía con los requisitos necesarios para beneficiarse de esta cláusula, ya que no había pagado las cuotas sindicales.

”El gerente general no paga la cuota sindical, en consecuencia si el ‘Mutuo Acuerdo’ que se tramita en Contraloría es en base al Convenio Colectivo, no es procedente, toda vez que no cumple con la ley”, afirmó Sitiespa en su comunicado.

El sindicato no solo señaló a Mosquera, sino también a otros miembros de la alta gerencia de Etesa, quienes habrían aprobado mutuos acuerdos ilegales para su desvinculación.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Óscar Rendoll, subgerente general de Etesa, cuya liquidación ascendería a $306,615, superando en $57,420 la de Mosquera debido a su larga permanencia en el sector eléctrico.

Otro caso destacado es el de Daniel Castilla, gerente de Compras de Etesa, contratado a mediados de julio de 2019, cuya indemnización asciende a $77,095.37. Pablo Castrejón, director de Finanzas, con un salario mensual de $6,534.36 desde julio de 2019, también firmó un mutuo acuerdo por $116,577.53.

Asimismo, Ramón Palacios, director de Asesoría Legal, y Zorina Carles, ambos nombrados en esta administración, incluyeron sus mutuos acuerdos con indemnizaciones de $119,366.94 y $77,095.37 respectivamente.

Las indemnizaciones acumuladas de estos acuerdos suman un total de $959,919.05, un monto que está generado preocupación sobre la gestión de recursos en Etesa.

El sindicato subrayó que estas prácticas no solo son ilegales, sino que representan un uso indebido de los fondos públicos destinados a la empresa estatal.La problemática actual no es nueva en Etesa.

Sitiespa recordó una situación similar durante la administración del ingeniero Gilberto Ferrari, cuando el entonces gerente de recursos humanos, Raúl Cerrud, advirtió a la Contraloría sobre trabajadores de confianza buscando beneficiarse ilegalmente de la cláusula 81.