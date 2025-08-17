  1. Inicio
Sismo de 5.1 sacude región cercana a Guatemala; Panamá sin afectaciones

El Instituto de Geociencias reiteró que no hay reportes de daños en Panamá y recomendó a la población mantener la calma.
Por
Adriana Berna
  • 17/08/2025 10:15
Panamá se mantiene en monitoreo preventivo tras el reporte de un sismo regional de magnitud 5.1 en las costas de Guatemala.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC)informó sobre un sismo regional registrado la madrugada de este domingo a las 12:59 a.m. hora local, con una magnitud preliminar de 5.1 y una profundidad de 10 kilómetros, localizado cerca de la costa de Guatemala.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registran afectaciones en el territorio panameño, aunque las autoridades mantienen una vigilancia preventiva como medida de seguridad.

El Instituto recomendó a la población guardar la calma y estar atenta únicamente a la información proveniente de fuentes oficiales.

