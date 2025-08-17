Sismo de 5.1 sacude región cercana a Guatemala; Panamá sin afectaciones

El <b><a href="/tag/-/meta/instituto-de-geociencia">Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC)</a></b>informó sobre un <b>sismo regional</b> registrado la madrugada de este domingo a las <b>12:59 a.m. hora local</b>, con una <b>magnitud preliminar de 5.1</b> y una <b>profundidad de 10 kilómetros</b>, localizado cerca de la costa de Guatemala.De acuerdo con el reporte oficial, <b>no se registran afectaciones en el territorio panameño</b>, aunque las autoridades mantienen una <b>vigilancia preventiva</b> como medida de seguridad.El Instituto recomendó a la población <b>guardar la calma</b> y estar atenta únicamente a la información proveniente de fuentes oficiales.