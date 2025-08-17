Sismo de 5.1 sacude región cercana a Guatemala; Panamá sin afectaciones

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC)informó sobre un sismo regional registrado la madrugada de este domingo a las 12:59 a.m. hora local, con una magnitud preliminar de 5.1 y una profundidad de 10 kilómetros, localizado cerca de la costa de Guatemala.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registran afectaciones en el territorio panameño, aunque las autoridades mantienen una vigilancia preventiva como medida de seguridad.

El Instituto recomendó a la población guardar la calma y estar atenta únicamente a la información proveniente de fuentes oficiales.