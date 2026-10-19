Presidente Macron admite ‘fallos’ policiales tras disturbios y saqueos en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este lunes 19 de octubre, fallos en la anticipación y gestión policial de los disturbios que sacudieron varias ciudades de Francia durante el fin de semana, en medio de las críticas al Gobierno por su respuesta a las protestas contra el alto costo de la vida.

Según informó la agencia AFP, los disturbios dejaron cientos de comercios saqueados, vehículos incendiados y edificios públicos dañados, entre ellos los ayuntamientos de Limoges y Marsella. Datos de las autoridades, citados por la agencia, reportaron más de 2,500 arrestos y alrededor de 1,000 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos.

Macron pidió al ministro del Interior, Laurent Nuñez, implementar nuevas medidas operativas para impedir barricadas y saqueos, aunque rechazó su dimisión. El titular de Interior reconoció que la Policía perdió el control en algunas ciudades durante las manifestaciones.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, admitió que las autoridades habían fallado en su respuesta y atribuyó los disturbios a grupos de extrema izquierda, a los que calificó como una amenaza para el país, según dio a conocer la AFP.

Según la agencia, en un discurso televisado el domingo, Macron prometió que los responsables de los actos violentos responderían ante la justicia, pero no anunció medidas concretas para atender el malestar económico de los manifestantes.