Operación Credenciales 2.0: 18 aprehendidos por presuntos delitos contra la administración pública

La Procuraduría General de la Nación informó que ejecuta este lunes 19 de octubre la Operación Credenciales 2.0, que hasta el momento ha dejado 18 personas aprehendidas en diligencias simultáneas realizadas en cinco provincias del país.

El operativo está a cargo de la Fiscalía Segunda Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional, como parte de investigaciones por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, la fe pública y la seguridad colectiva.

Las diligencias judiciales se desarrollan en más de 20 puntos de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y Panamá Oeste, en el marco de causas relacionadas con hechos investigados durante 2026.

La Operación Credenciales 2.0 da continuidad a la primera fase del operativo, denominada Credenciales 1.0, que se llevó a cabo el pasado 26 de agosto.

Según la PGN, el caso surgió a partir de denuncias presentadas por el Ministerio de Educación (Meduca), luego de detectar presuntas irregularidades en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARHE), plataforma utilizada para los concursos de nombramiento de docentes.

Las investigaciones apuntan a una presunta red dedicada a la falsificación y comercialización de documentos utilizados para ingresar al sistema educativo panameño. Esta red habría confeccionado y vendido títulos, créditos y diplomas presuntamente falsos para favorecer la participación de personas en los procesos de selección, utilizando de manera fraudulenta los nombres de reconocidas instituciones universitarias.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de Panamá.