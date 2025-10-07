‘31 Minutos’ conquista corazones con su aparición en el Tiny Desk

Los títeres más queridos de Latinoamérica acaban de cumplir un sueño que ningún muñeco había alcanzado antes: 31 Minutos se presentó en el icónico formato Tiny Desk Concerts de NPR, llevando su característico humor, sátira y energía.<b>Con su inconfundible mezcla de música en vivo y teatro de marionetas,</b> Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo y entre otros, ofrecieron un show que combinó la risa, la nostalgia y la emoción, en un formato íntimo que desafió los límites del set.<b>El concierto del Tiny Desk, sirvió como una carta de amor a toda una generación que creció </b>cantando temas como 'Mi muñeca me habló' y 'Yo nunca vi televisión'.A más de veinte años de su estreno, <b>el programa chileno sigue inspirando a artistas y espectadores con una fórmula simple y poderosa</b>: reírse de uno mismo, cantar lo que duele y encontrar belleza en lo absurdo. Y ahora, desde la oficina más famosa del internet musical, 31 Minutos lo volvió a hacer: convertir lo improbable en inolvidable.La presentación marca un nuevo hito para la cultura latinoamericana: un recordatorio de que las historias hechas con humor e ingenio también merecen un lugar en los escenarios globales.