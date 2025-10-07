‘31 Minutos’ conquista corazones con su aparición en el Tiny Desk

Los títeres más queridos de Latinoamérica acaban de cumplir un sueño que ningún muñeco había alcanzado antes: 31 Minutos se presentó en el icónico formato Tiny Desk Concerts de NPR, llevando su característico humor, sátira y energía.

Con su inconfundible mezcla de música en vivo y teatro de marionetas, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo y entre otros, ofrecieron un show que combinó la risa, la nostalgia y la emoción, en un formato íntimo que desafió los límites del set.

El concierto del Tiny Desk, sirvió como una carta de amor a toda una generación que creció cantando temas como “Mi muñeca me habló” y “Yo nunca vi televisión”.

A más de veinte años de su estreno, el programa chileno sigue inspirando a artistas y espectadores con una fórmula simple y poderosa: reírse de uno mismo, cantar lo que duele y encontrar belleza en lo absurdo. Y ahora, desde la oficina más famosa del internet musical, 31 Minutos lo volvió a hacer: convertir lo improbable en inolvidable.

La presentación marca un nuevo hito para la cultura latinoamericana: un recordatorio de que las historias hechas con humor e ingenio también merecen un lugar en los escenarios globales.