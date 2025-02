Adri Paiz: ‘Me gusta explorar distintos sonidos sin perder mi esencia’

La cantautora panameña Adri Paiz estrena su sencillo Sol a Sol. Una canción que simboliza un viaje personal de autodescubrimiento, paz interior y amor propio. Con un ritmo alegre y bailable, la canción transmite una energía vibrante que invita a disfrutar el presente con optimismo y fortaleza.

En esta nueva propuesta, la cantante fusiona influencias flamencas con sonidos urbanos y latinos, creando una mezcla única que evoca sus raíces panameñas. El resultado es un tema fresco y lleno de sabor, perfecto para bailar y celebrar la vida.

“Sol a Sol tiene un ritmo flamenco porque me fascina la cultura española, especialmente su música. Pero en mi álbum, que se lanza en marzo, habrá salsa, bachata y otros géneros que me generan felicidad. Me gusta explorar distintos sonidos sin perder mi esencia”, cuenta a este medio.

La producción estuvo a cargo de Dominic Moreno y Pablo Governatori, ganador de nueve premios Grammy por su trabajo con artistas como Rubén Blades. Además, la soprano Diana Durán se une a Paiz en la interpretación vocal, aportando un toque especial a la canción.

“En una obra me tocó cantar con Diana Durán. Recuerdo que estaba asustadísima porque ella es una artista de primer nivel. Después comencé a tomar clases con ella. En un momento muy difícil para mí, escribí una canción sin la intención de publicarla, solo como una forma de desahogo. Se la mostré y me dijo: ‘Trabajémosla. Así nació Telenovela”, revela la cantante.

Hacer esta primera canción, para ella, fue un proceso muy natural, “escribirla, cantarla, buscar la melodía adecuada y luego lanzarla al público. Me llena de emoción saber que mi música puede tocar corazones, porque al final, eso es lo más importante para mí: que al menos una persona se sienta identificada con la canción”.

El 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, presentará un adelanto exclusivo de su próximo álbum, previsto para mayo. Este nuevo material incluirá once canciones originales con un estilo fresco, playero y auténtico, mostrando su evolución como artista.