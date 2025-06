Agenda cultural: Eventos imperdibles para esta semana en Panamá

La agenda cultural para esta semana ofrece una diversidad de eventos que van desde teatro, conciertos y cine foro hasta talleres de creatividad, actividades para niños y exposiciones. La mayoría son de entrada libre y se desarrollan en distintos puntos del país.

Jueves 13 de junio

La semana arranca con la exhibición itinerante “Picante” en el Centro de Arte y Cultura de Colón y las funciones de la obra “Penitentes” en El Saloncito de Abdiel. También sigue la exposición “Surcos en el cuerpo y en la tierra” en el Museo del Canal, y se mantiene abierta la convocatoria del concurso de cuento Rosa María Britton.

Viernes 14 de junio

Destaca la comedia “Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte” en el Teatro de Colón, y el taller creativo infantil La hora del cuento en varias bibliotecas públicas del país. Además, habrá cine foro por el Día del Padre con el corto Alike en la Biblioteca Omar Torrijos, y se proyectará el documental (IN)VISIBLES en el Museo del Canal. En el MAC, niños podrán participar en el taller “Mola en Papel” y en la cata “Un café con papá”.

Sábado 15 de junio

Continúa la comedia “En ocasiones veo a Umberto” en el Teatro La Estación y se realiza la masterclass “Construcción del personaje” en El Saloncito de Abdiel. También se llevará a cabo el conversatorio “Una conversación con Muholi” en el Museo del Canal y el recorrido guiado “1432 km de humillación”.

Domingo 16 de junio

Inicia el Campamento Creativo del MAC para niños y niñas, además del taller de composición musical en Ciudad de las Artes. En el Teatro Balboa se presenta el concierto “Cultura Coral en Movimiento” y en el Museo del Canal se proyecta la película “Luminoso Espacio Salvaje”.

Lunes 17 de junio

Ciudad de las Artes será sede del conversatorio “El arte de dirigir coros infantiles y juveniles”, seguido del concierto “El viaje de nuestras voces”. También se celebrará el evento Open Pitch en Ciudad del Saber.

Martes 18 de junio

La Iglesia San José acoge el concierto “Cantos desde el altar”, mientras que el escenario de Aurora at Soho recibe al grupo Sixpence None the Richer.

Miércoles 19 de junio

Se celebra el Jazz Camp 2025 en el campus Harmodio Arias, y la Biblioteca de La Chorrera organiza una jornada de lectura para mujeres embarazadas. Por la tarde, Ciudad de las Artes acoge el concierto final del Festival de Trompetas y el concierto Armonía de Paz se presentará en Soka Gakkai Panamá.

Jueves 20 de junio

Finaliza el taller de composición musical y se presenta el libro “Renacer en mi feminidad” en Penonomé. Además, el Teatro Nacional recibe el concierto Disco Fever Forever y continúa la exposición “Highlights by Musicalion”.

Durante toda la semana siguen disponibles las exposiciones “Ojos en el espacio” en el Biomuseo y “Surcos en el cuerpo” en el Museo del Canal, además de talleres permanentes de lectura, confección, inglés, ajedrez y actividades para niños en bibliotecas a lo largo del país.

Todos los detalles y horarios de las actividades están disponibles en las redes sociales de @miculturapma, @mac_panama, @museodelcanal, @ciudaddelsaber y otras instituciones culturales.