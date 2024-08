Alerta epidemiológica por incremento de virus respiratorios en Panamá

Virus Respiratorio Sincitial

El cuadro clínico es similar al de cualquier resfriado común, explica Lucas. Los niños suelen comenzar con fiebre, aunque no es muy alta, alrededor de 38 o 38.5 grados. Comienzan con una tos seca que evoluciona a una tos con flema, congestión nasal y algunos estornudos. A veces pueden presentar goteo nasal, irritabilidad debido a que no pueden respirar bien, y disminución del apetito, lo cual también es común en cualquier resfriado.

¿Cuándo buscar atención urgente?

La pediatra aconseja ir a emergencias cuando hay signos de dificultad respiratoria. “El niño está respirando de manera muy agitada, tiene episodios de fiebre alta cada cuatro horas. También cuando no está comiendo casi nada; por ejemplo, un bebé que toma biberón o pecho materno consume solo la mitad de lo que solía comer por toma, si no puede dormir o tiene dificultades para conciliar el sueño debido a la dificultad respiratoria. En esos casos, es necesario buscar atención médica urgente. No podemos mantener a un niño en esas condiciones en casa, porque es peligroso”.

Todos los niños menores de dos años son propensos a contraer el virus; sin embargo, tienen más riesgo a complicaciones los bebés prematuros, los que tienen cardiopatía congénita, los que nacen con un problema respiratorio, enfermedad pulmonar crónica y pacientes inmunosupresivos.