Alessandra Rosas, ‘todos lo sabíamos menos tú’

Nuestra tertulia

Amable lector, para este texto hemos llamado a la pintora Alessandra Rosas Fuentes, que encierra con sus pinturas un interesante mundo personal, el cual iremos a conocer, invitándolos a que me acompañen a disfrutar de esta extraordinaria pintora que, como verán, tiene mucho que brindarnos.

La del medio

Todos lo sabíamos menos tú

Al cumplir sus 17 años, ya lista para trasladarse a estudiar psicología en Monterrey, sus padres la llevan a un restaurante en el barrio chino de Panamá. Allí, Alessandra, que desde hacía varios días quería externar una preocupación que tenía muy oculta, con timidez, mientras come, toma la palabra y le dice a toda la familia que ella no quiere estudiar psicología, que lo suyo, en verdad, son las artes. Un silencio invade la mesa ocupada por los Rosas Fuentes y el padre se le acerca, la abraza y le dice: “todos lo sabíamos, menos tú”. Fue ese importante apoyo el que da energía a Alessandra y consigna a nuestro suelo patrio una estupenda pintora.

El deseo formal de estudiar arte se materializó en 1992; la enviaron a Monterrey, donde pudo formar parte de la Asociación de Artistas Plásticos de Nuevo León, con la que realizó dos exposiciones individuales y colectivas.

De vuelta a Panamá, inició estudios formales de Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Universidad de Panamá, desde 1994 hasta 1999.

Durante esos años, estudió en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York y en la Universidad de Ada, Oklahoma, gracias a la visión de su madre y la admiración por su prima hermana, Melcina Rosas, artista plástica panameña radicada en Nueva York. Esas fueron experiencias que marcaron su vida como artista, incluso más que sus estudios formales.

El siguiente paso fue estudiar Restauración de Obras Pictóricas en Roma, Italia, en donde, por cuatro años, vivió, estudió, trabajó, se casó y tuvo a su primera hija. Este intenso y veloz recorrido dona a esta pintora de un estilo particular, donde sus pinceladas y cultura cromática se encierran en un particular llamado a un realismo ecléctico y no formal, sin olvidar —en su crecimiento— su aporte como asistente de muralista, en diversas obras para el maestro Carlos G. Palomino, realizadas en la Universidad de Panamá y los edificios de la Procuraduría de la Nación y la Gobernación.